LIVE Ciclismo su pista | Europei 2019 in DIRETTA | 17 ottobre | QUARTETTO MASCHILE

Fonte : oasport

(Di giovedì 17 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.45: Arrivano altre due medaglie dunque per l’Italia, l’argento dele il bronzo delfemminile. Appuntamento a domani con l’omnium femminile e con tante gare interessanti. Buonanotte agli appassionati di21.44: Altro ritmo per la Danimarca che è partita subito forte ed ha piegato con una progressione eccezionale la resistenza di un’Italia che ci ha provato in tutti i modi a limitare i danni 21.41: E’ ARGENTO ITALIA ED E’ ORO PER LA DANIMARCA che chiude con 3’48″430 con oltre 5″ di vantaggio sull’Italia che ha mollato nel finale perchè aveva 2″3 di ritardo ai 3500 metri 21.40: Al terzo km Danimarca avanti di 2″535 21.39: A metà gara danesi avanti con 1″587 di vantaggio. Tutto come da programma 21.38: Al primo km ...

