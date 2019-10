Madrid | alla parata militare il paracadutista si lancia con la bandiera ma qualcosa va

Mediaset - stop della Corte di?Madrid alla fusione con la controllata spagnola : Il Tribunale di Madrid ha sospeso la delibera sulla fusione per incorporazione di Mediaset Spagna e Mediaset. La decisione del giudice arriva in attesa di una sentenza definitiva sul ricorso di Vivendi

Basket - Eurolega 2019-2020 : a punteggio pieno - oltre al CSKA - Villeurbanne e Real Madrid - che battono nel finale Panathinaikos e Maccabi. Fenerbahce sconfitto dalla Stella Rossa : Si sono disputate stasera le prime quattro partite della seconda giornata della regular season di Eurolega 2019-2020. CSKA MOSCA-BAYERN MONACO 79-68 Alla Megasport Arena i campioni in carica restano a punteggio pieno vincendo una partita nella quale sono andati veramente in fuga nell’ultimo periodo dopo i primi tre quarti piuttosto equilibrati, chiusi sul 22-18, 47-40 e 60-50. Il vantaggio massimo viene raggiunto dai moscoviti sul 79-60 a 2’39” ...

Mercato Juventus - dalla Spagna : scambio folle con il Real Madrid : Mercato Juventus – Zero presenze in Champions League e appena 104 minuti in Liga (in tre presenze): è questo il magro bottino stagionale di Isco. Preoccupato per il suo posto in Nazionale spagnola in vista degli Europei, l’ex Malaga secondo i media iberici è fermamente intenzionato a chiedere la cessione a gennaio. Mercato Juventus, Isco per Emre Can Il Real Madrid non è contrario all’addio, ma continua a valutare il calciatore ...

Real Madrid - dalla Spagna : “Bale vuole lasciare i blancos” : Una storia probabilmente mai decollata quella tra Gareth Bale ed il Real Madrid e che si arricchisce di nuovi scenari. Secondo quanto afferma ‘As’, infatti, il gallese vorrebbe lasciare la capitale spagnola. Fino a qualche mese fa, al contrario, il suo desiderio era quello di restare. Ha posto resistenza ad una cessione che la società aveva provato a programmare. Adesso no, il calciatore vuole andar via. Da quanto riferisce il ...

Cristiano Ronaldo sempre decisivo quando conta - dal Real Madrid alla Juventus fino al Portogallo : Cristiano Ronaldo c’è sempre. E sempre quando conta. Il fuoriclasse portoghese risulta decisivo nei momenti topici della stagione e nei big match. Lo dice la sua carriera. I suoi gol, ma ancor di più le sue giocate sono spesso stati determinanti per le vittorie di Manchester United, Real Madrid e Juventus, oltre che del Portogallo. decisivo anche contro l’Inter, nella vittoria di San Siro di domenica scorsa. Nonostante non ...

Madrid - bimbo di 9 mesi muore in ospedale : dai medici dose di farmaci 10 volte superiore alla norma : Un bambino di nove mesi è morto il 19 febbraio scorso all'ospedale universitario Gregorio Marañón di Madrid presumibilmente a causa di un errore medico: al piccolo infatti sarebbe stata somministrata una dose massiccia di un farmaco, il micofenolato, che si utilizza per le terapie di pazienti sottoposti a trapianto di organi.Continua a leggere

Dalla Spagna : Atletico Madrid e Siviglia su Callejon : I rumors arrivano da “El Gol Digital”. Secondo la testata on line, in Spagna è cresciuto l’interesse per José Maria Callejon il calciatore del Napoli, probabilmente uno dei miglior acquisti della storia del club per rapporto qualità prezzo. A febbraio l’esterno d’attacco compirà 33 anni. È alla settima stagione a Napoli. Potrebbe anche seguire le orme di Raul Albiol che è tornato nel suo Paese e adesso gioca nel Villarreal. Ha ...

Dalla Spagna : il Real Madrid avrebbe messo in discussione Isco - la Juve osserva : La prima giornata di Champions League ha messo in evidenza che la maggior parte dei top club europei non attraversa un periodo di grande forma. Ad esempio, martedì ha sorpreso la sconfitta del Liverpool fuori casa contro il Napoli, un 2 a 0 che ha confermato come la squadra di Klopp sia battibile, nonostante sia attualmente campione d'Europa. Spicca poi anche il pareggio del Barcellona contro il Borussia Dortmund, con il portiere dei catalani ...

Panchina Real Madrid - Mourinho si tira fuori dalla corsa ai Blancos : “Non potrei tornare al Real Madrid, hanno un tecnico e non posso guidare una squadra che ha gia’ l’allenatore. Ci vuole rispetto per il club e Zidane”. Sono le dichiarazioni di Jose’ Mourinho ai microfoni dell’emittente spagnola “Cuatro” sulle voci che lo vorrebbero in corsa come eventuale sostituto di Zinedine Zidane. “Non e’ uno qualunque – ha detto di Zidane l’ex ...

The Last of Us Part II non sarà mostrato alla Madrid Games Week : Un rappresentante di PlayStation UK ha dichiarato che The Last of Us Part II non verrà mostrato alla Madrid Games Week, contrariamente a quanto affermato in precedenza. (tramite Video Games Chronicle).All'inizio di questa settimana, un post sul blog spagnolo di PlayStation affermava che The Last of Us Part II sarebbe stato mostrato alla Madrid Games Week, insieme ad altri titoli imminenti come Concrete Genie, il remake di MediEvil e Nioh 2.A ...

Juventus - infortunio Pjanic : occhio alla novità in vista dell’Atletico Madrid : infortunio Pjanic- Come confermato nella giornata di ieri, gli esami a cui si è sottoposto Pjanic non hanno riscontrato alcun tipo di lesione, quindi il centrocampista bosniaco potrebbe tornare a disposizione di Sarri già dall’imminente match contro l’Atletico Madrid. Di fatto, come confermato dall’allenamento di questa mattina alla Continassa, l’ex Roma si è allenato normalmente […] More

The Last of Us Part II sarà presente alla Madrid Games Week probabilmente con un nuovo video di gameplay : Recentemente, durante una conferenza di Gamestop è stato mostrato un nuovo video di gameplay dedicato a The Last of Us Part II. Secondo ulteriori indiscrezioni questa demo sarebbe stata mostrata al pubblico in futuro.Ora veniamo a sapere che il gioco di Naughty Dog presenzierà alla Madrid Games Week che si terrà dal 3 al 6 ottobre ed è probabile quindi che il video verrà pubblicato durante l'evento.Un post sul blog spagnolo di PlayStation, ...

Real Madrid - dalla “cantera” 200 mln di ricavi : il doppio del Barça : Real Barcellona ricavi cantera – Quello del Real Madrid e della sua cantera è un binomio che, negli ultimi 10 anni, ha portato nelle casse dei “Blancos” ben 214 milioni di euro. Lo scrive “El Economista”, spiegando che Alvaro Morata è stato quello che ha fatto incassare di più alle Merengues: 56 milioni di euro. […] L'articolo Real Madrid, dalla “cantera” 200 mln di ricavi: il doppio del Barça è stato Realizzato da Calcio e Finanza - ...

DIRETTA/ Real Madrid Valladolid - risultato finale 1-1 - video DAZN : Benzema non basta! : DIRETTA Real Madrid Valladolid streaming video DAZN: si scende in campo al Bernabeu, i blancos cercano di confermare la vittoria dell'esordio nella Liga.