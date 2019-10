Live | Marina Giulia Cavalli | ‘Dopo la sua morte per sette mesi ho parlato con mia figlia

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 14 ottobre 2019) “A me hanno consigliato di andare da psicologi o psichiatri, ma a me non era sufficiente poter parlare dei miei traumi perché di trauma io e altri come me abbiamo la perdità oggettiva e terrena della perdita di un figlio, non abbiamo dei blocchi da sciogliere”. Lei è, attrice della soap Un posto al sole, nel 2015 colpita da un grave lutto: ladellaArianna Alpi (avuta dall’ex marito e volto prima di Centovetrine e ora di Un posto al sole Roberto Alpi). La ragazza aveva solo 21 anni ed era malata di leucemia. Ospite diNon è la d’Urso in un segmento dedicato ai vip che parlano con i defunti (presente anche Stefania, la moglie di Franco Gatti ex dei Ricchi e Poveri che ha da poco perso un figlio),ha raccontato la sua esprienza “Hoa lungo con la psicoterapeuta e mi ha consigliato di fare ...

