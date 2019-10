Golf – Open d’Italia | Pavan sale all’ottavo posto | Molinari non supera il taglio

Golf - Open d’Italia 2019 : Fitzpatrick vola al comando - Pavan e Migliozzi tengono botta. Clamoroso taglio mancato per Francesco Molinari : Si è conclusa da poco la seconda giornata dell’Open d’Italia 2019 di Golf con un uomo solo al comando, Matthew Fitzpatrick. Sul Percorso Ovest dell’Olgiata Club di Roma (par 71) , il venticinquenne britannico continua imperterrito la ricerca del suo primo titolo stagionale e, con esso, tenere aperta la statistica che lo vede aver vinto almeno una volta in tutti gli anni dal 2014, stagione in cui è diventato pro. Un ottimo giro ...

Golf - PGA Tour 2019 : Austin Cook e Talor Cooch appaiati in testa dopo il primo giro dello Houston Open : La prima giornata dello Houston Open 2019 di Golf si è chiusa con una coppia di americani al comando. Austin Cook e Talor Gooch hanno terminato il proprio round di giovedì con uno score di 64 colpi e otto sotto al par e hanno preso il comando del torneo sul campo par 72 del Golf Club of Houston. In particolar modo risalta un dato statistico riguardo al primo giro di Cook, in quanto il ventottenne dell’Arkansas è tornato alla clubhouse dopo ...

Golf – 76° Open d’Italia : Pulkkanen sorprende i big - Francesco Molinari 54° : Il finlandese Tapio Pulkkaken sorprende i big e vola in testa al 76° Open d’Italia: Francesco Molinari 54° Il finlandese Tapio Pulkkanen ha sorpreso i big e ha preso il comando con 64 (-7) colpi dopo la prima giornata del 76° Open d’Italia, quinta tappa delle Rolex Series dell’European Tour, che si sta svolgendo sul difficile percorso dell’Olgiata Golf Club (par 71) a Roma. Ha avuto qualche difficoltà Francesco Molinari, 54° con 71 (par) ...

Golf - Open d’Italia 2019 : Tapio Pulkkanen sorprende tutti nel primo giro - Pavan e Laporta migliori italiani al 20° posto. Francesco Molinari 54° : Tra i tanti nomi di grido, all’Olgiata Golf Club di Roma spunta la sorpresa: dopo il primo giro, il leader dell’Open d’Italia, con il quale tornano le Rolex Series dell’European Tour 2019, è il finlandese Tapio Pulkkanen, che fa parte del ristretto gruppo di circa 40 giocatori del field a non aver mai vinto sul circuito continentale. Il nativo di Kotka, che ha saputo chiudere in -7, ha fatto suo un solo torneo, ma sul ...

Golf - Open d’Italia 2019 - Francesco Molinari : “Putt finale per il morale - domani dovrò dare il massimo” : Francesco Molinari ha chiuso pari con il par il primo giro dell’Open d’Italia in corso di svolgimento all’Olgiata Golf Club di Roma, in una giornata resa non facilissima anche dal fatto che il cielo della Capitale è coperto, con tutte le conseguenze del caso sul campo. Il torinese, autore di due bogey nelle prime cinque buche giocate (è partito dalla 10), ha poi recuperato con altrettanti birdie alla 17 (8 virtuale) e alla 9 ...

Golf - Open Italia 2019 in diretta integrale su Sky Sport Uno : Su Sky grande Golf con l’edizione numero 76 dell’Open d’Italia, il più importante e prestigioso torneo Golfistico Italiano, quinto degli otto appuntamenti delle Rolex Series European Tour. L’evento è in programma da giovedì 10 a domenica 13 ottobre sul percorso dell’Olgiata Golf Club di Roma. Su Sky tutte le quattro giornate in diretta su Sky Sport...

Golf – Open d’Italia : domani in campo i big internazionali - tutto pronto per la 76ª edizione : Dieci Major Champion per il quinto evento delle Rolex Series dell’European Tour, che proietta il Golf italiano verso la Ryder Cup 2022 Inizia l’Open d’Italia dei record e delle stelle. All’Olgiata Golf Club di Roma l’attesa per la 76ª edizione dell’evento (10-13 ottobre) è finita: domani in campo i big internazionali nel quinto appuntamento 2019 delle Rolex Series European Tour, con Francesco Molinari a caccia del tris di successi (dopo ...

Golf - al via l’Open d’Italia : il torneo in diretta su Sky : Il palinsesto di Sky Sport si accende per i tantissimi appassionati di Golf: prende il via infatti l’edizione numero 76 dell’Open d’Italia, il più importante e prestigioso torneo Golfistico italiano, quinto degli otto appuntamenti delle Rolex Series European Tour. L’evento è in programma da giovedì 10 a domenica 13 ottobre sul percorso dell’Olgiata Golf Club […] L'articolo Golf, al via l’Open d’Italia: il torneo in diretta su ...

Golf – 76° Open d’Italia - Francesco Molinari ci crede : “diventare il primo italiano a vincerne 3 è uno dei miei obiettivi” : Le sensazioni di Francesco Molinari alla vigilia del 76° Open d’Italia “diventare il primo italiano a vincere tre Open d’Italia è certamente uno dei miei obiettivi. Spero di riuscirci già questa settimana o comunque prima della fine della carriera. Fisicamente e mentalmente sono in buone condizioni. Recentemente mi sono espresso a livelli soddisfacenti, anche se con qualche imperfezione. Ho buone sensazioni e spero di partire con il ...

Golf - Open d’Italia 2019 : all’Olgiata tanti big internazionali sfidano gli azzurri capitanati da Francesco Molinari : Roma entra in fermento per il Golf. Dopo quattro anni in Lombardia, l’Open d’Italia torna nella capitale sullo storico e prestigioso campo dell’Olgiata Golf Club ed entra definitivamente in un progetto di valorizzazione dello sport e del territorio che porterà fino al grandissimo evento della Ryder Cup 2022 (giocata invece al Marco Simone Golf & Country Club). Il torneo sarà valevole anche come quinta tappa delle Rolex ...

Golf - Open d’Italia 2019 - Francesco Molinari : “Voglio diventare il primo italiano a vincere tre edizioni” : Domani prenderà il via all’Olgiata di Roma il 76° Open d’Italia di Golf. Saranno tredici gli italiani in gara e i riflettori saranno puntati su Francesco Molinari, che andrà a caccia del terzo successo in questo torneo dopo quelli ottenuti nel 2006 al Castello di Tolcinasco e nel 2016 al Golf Club Milano. Un grande obiettivo per il torinese, che in caso di vittoria entrerebbe nella storia, visto che fino ad ora nessun italiano è mai ...

Golf - PGA Tour 2020 : Henrik Stenson e Keegan Bradley tra i protagonisti dello Houston Open : Mentre a Roma sarà in pieno svolgimento l’Open d’Italia, non resterà fermo il PGA Tour, già virtualmente entrato nella sua stagione 2019-2020 da qualche settimana. Si gioca, infatti, lo Houston Open, torneo nato nel 1946 e che vanta nell’elenco dei vincitori Bobby Locke, Arnold Palmer (due volte), Gary Player, David Duval, Vijay Singh (tre volte), Adam Scott, Paul Casey, Phil Mickelson e, l’anno scorso, Ian ...

Golf - la Rolex Pro Am dà il via all’Open d’Italia : grande spettacolo alla vigilia del torneo : Nella vigilia del torneo, l’Olgiata Golf Club ospita la gara a squadre. In campo, insieme ai top player dell’European Tour, anche Andrea Pirlo e Claudio Amendola Il 76° Open d’Italia, l’edizione dei record, punta di diamante del Progetto Ryder Cup 2022 della Federazione Italiana Golf, in programma sul percorso dell’Olgiata Golf Club da giovedì 10 ottobre a domenica 13, sarà anticipato domani, mercoledì 9, dalla Rolex Pro Am, che farà da ...

Golf - Open d’Italia 2019 : tutti gli azzurri in gara. Francesco Molinari la stella : Saranno ben tredici gli italiani impegnati all’Open d’Italia che partirà dopodomani all’Olgiata, nella parte nord di Roma. Da Francesco Molinari a Filippo Bergamaschi, tutti cercheranno un po’ di gloria in quello che è il miglior campo partenti della storia recente di questo torneo. Andiamo a scoprire qualcosa sull’anno di tutti i nostri portacolori. Francesco Molinari Attualmente numero 11 del mondo, il torinese ...