Volley | Coppa del Mondo 2019 | Italia-Australia Programma | orari e tv

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Domani giovedì 10 Ottobre alle ore 8.00 andrà in scena la settima partita dell’nelladeldi. Gli azzurri giocheranno contro l’. Gianlorenzo Blengini sta sfruttando questa competizione per dare spazio ad alcuni giovani di talento. Dopo le prime due sconfitte, gli azzurri hanno trovato il proprio equilibrio vincendo le successive due, a queste sono seguite ancora una sconfitta e un vittoria. Molti big azzurri non sono stati convocati per questa competizione come Simone Giannelli, Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena e Massimo Colaci. Stanno sfruttando questa grande occasione in azzurro l’opposto Gabriele Nelli, che si è messo in luce più degli altri e gli schiacciatori Daniele Lavia e Oreste Cavuto. Negli ultimi dieci incroci tragli azzurri hanno trionfato per ben otto volte. Anche in questo caso la squadra di Blengini parte ...

