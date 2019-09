Matteo Renzi | Gelsomina Vono lascia i Cinque Stelle per Italia Viva | che la campagna

Italia Viva - la senatrice Silvia Vono lascia il M5s ed entra nel partito di Matteo Renzi : La senatrice Silvia Vono passa dal Movimento 5 Stelle al gruppo di Italia Viva, fondato da Matteo Renzi dopo aver lasciato il Pd: "Ho preso una decisione importante, difficile e sofferta ma improcrastinabile, che però mi dà finalmente la possibilità di ragionare in termini democratici. Renzi ha dimostrato coraggio, lungimiranza e determinazione".Continua a leggere

Sondaggio di Rado Fonda (Swg) : Silvio Berlusconi in caduta libera - è al 5 - 1% sotto Matteo Renzi al 5 - 4 : Silvio Berlusconi con Forza Italia vale meno di Matteo Renzi con il suo neonato partito Italia Viva. E' quanto emerge da una analisi di Rado Fonda, direttore di Swg. L'ultimo Sondaggio dà infatti Italia Viva al 5,4 per cento: "Non è tantissimo, ma neppure poco, è un consenso a caldo in cui è Fondame

Matteo Renzi assente anche alla prima riunione di Italia Viva al Senato : comanda via Whatsapp : comanda tramite Whatsapp Matteo Renzi. Così ieri 24 settembre, alla prima riunione di Italia Viva al Senato, il leader non si è visto. Ha mandato messaggi. Per la Leopolda, stesso copione. La gestiranno i coordinatori Ettore Rosato e Teresa Bellanova, lui farà solo qualche apparizione sul palco. Del

Un giornalista giapponese a Matteo Renzi : "Italia Viva nella nostra lingua si traduce Italia Banzai" : “Italia Banzai? Spero sia un suggerimento ‘open source’ perché la utilizzeremo in modo simpatico e divertente”. Così Matteo Renzi risponde a un cronista giapponese che gli fa notare, nel corso della sua conferenza stampa nella Sala della Stampa Estera, che ‘Italia Viva’ in giapponese si traduce, appunto, in “Italia Banzai”.L’ex premier aggiunge: “Banzai era una grande ...

Leonardo Pieraccioni twitta un fotomontaggio su Matteo Renzi : “Italia Viva” come un’orda di zombie : Leonardo Pieraccioni ha pubblicato su Twitter un fotomontaggio che vede come protagonisti Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e i transfughi del Pd che assieme all’ex premier hanno lasciato il partito per fondare Italia Viva, il nuovo soggetto politico di Renzi, in versione zombie. Nell’immagine si vedono infatti i volti di diversi politici del centrosinistra “photoshoppati” sui corpi di un’orda di zombie nello stile ...

Giorgia Meloni attacca Matteo Renzi : "Lui femminista? Intanto l'unica leader di partito donna sono io" : "Il primo partito femminista? Come no... Pensato da Matteo Renzi, fondato da Renzi e guidato da Renzi che sceglie e nomina le donne nel partito". Giorgia Meloni, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter fa notare al leader di Italia Viva che saranno pure "tutti femministi i partiti di sinistra

Lilli Gruber presidente Rai - la mossa di Matteo Renzi : come vuole portarla al vertice di Viale Mazzini : In Viale Mazzini c'è chi vuole una donna al comando della Rai. Matteo Renzi starebbe pensando a Lilli Gruber ma la partita su una eventuale sostituzione di Marcello Foa è molto complicata. Anche perché, spiegano alcune fonti a Dagospia, "non c'è alcun accordo sul nome di un eventuale sostituto e poi

Rino Formica scatenato contro Matteo Renzi : "Rumore di fondo - pernacchia" : Ex colonna del Psi negli anni di Bettino Craxi, ex ministro delle Finanze, del Lavoro e della Previdenza sociale, senatore in due legislature e deputato in altre tre, oggi Rino Formica mostra di non apprezzare un politico su tutti: Matteo Renzi. Lo spiega chiaro e tondo in un'intervista a Il Fatto Q

Marianna Madia agita il governo : "Virginia Raggi si dimetta. Matteo Renzi? Iniziativa inutile" : Torna a farsi sentire Marianna Madia. L'ex ministro Pd, oggi deputata, lo fa in un'intervista a La Stampa in cui picchia durissimo contro due soggetti: Virginia Raggi e Matteo Renzi. Si parte dalla sindachessa grillina di Roma, sulla quale afferma: "L'ostacolo a qualunque prospettiva di collaborazio

Matteo Salvini - scontro con Conte - Renzi e Berlusconi : 'Non essere geloso' : Matteo Salvini, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi hanno sempre avuto un rapporto molto particolare e, a turno, sembra che tra i due litiganti il terzo abbia goduto. Ma andiamo per gradi. Oggi Salvini, dopo essere stato "spodestato" da Matteo Renzi (prima che si scindesse dal Pd e dall'alleanza con il M5s per la creazione del neo-partito "Italia Viva") sulla piattaforma Rousseau, dichiara lo scontro aperto sull'accordo dei migranti a Malta. Ha, a ...

Quando Matteo Renzi aiutò Nicola Zingaretti al bivio : Ogni settmana in esclusiva sull'Espresso la striscia sull'attualità dalla matita di Marco D'Ambrosio "Ma così riconsegniamo il paese a Salvini"" I dem sono diventati grillini: la satira di Makkox" Makkox sapeva già come sarebbe finita la crisi" Quando hanno dovuto spiegare a Danilo Toninelli che il governo era finito" È finita la pacchia: la satira di Makkox"

Laura Boldrini e Matteo Renzi si stanno giocando il ruolo di "anti-Salvini"? : In attesa del confronto televisivo fra "i due Matteo", il ruolo di anti-Salvini spetta di diritto a Laura Boldrini. La ex presidente della Camera sta ancora ricevendo gli auguri e le congratulazioni per il suo ingresso nel Pd, ma già si riaccende il duello a distanza con il leader della Lega. La disfida a colpi di Tweet Il PD è come un autobus: scende Renzi, sale la Boldrini! Ottimo acquisto pic.twitter.com/m0VIrTUa8e — Matteo Salvini ...

Striscia la Notizia e il deepfake : ecco com'è stato creato il fuorionda fake di Matteo Renzi : L'intelligenza artificiale sbarca per la prima volta nella televisione italiana grazie a Striscia La Notizia. Nella prima puntata del tg satirico, ieri, il team capitanato da Antonio Ricci ha trasmesso un fuorionda (contraffatto) di Matteo Renzi. Sì, insomma: quello trasmesso non era il vero leader di Italia Viva (anche se sembrava di sì) ma era il frutto di una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico ...