Francesca Barra e Claudio Santamaria | la nostra storia d' amore

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019) Quandoha conosciuto, lei aveva 11 anni e lui 15. Quasi trent'anni dopo hanno scoperto di essere fatti l'uno per l'altra e si sono sposati due volte: la prima a Las Vegas («È stata una follia. Bellissima»). Poi a Policoro, la città di lei, dove era avvenuto il primo incontro. Unromantico fatto di complicità e di condivisione anche sul lavoro, visto checura l'ufficio stampa del marito, e alimentato dalla creatività: l'intervista di Enrica Brocardo sul numero di ottobre di GQ - che celebra i 20 anni della testata maschile di Condé Nast con una special issue dedicata a tutte le declinazioni dell'- è corredata infatti dagli autoscatti della coppia nell'intimità firmati. L'8 ottobre uscirà invece il loro primo romanzo scritto a quattro mani, La giostra delle anime (Edizioni Mondadori), «un thriller nato on the ...

FrancescoLibe : Ho scambiato Asia Argento bionda per Francesca Barra. #noneladurso - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: 'Se esistono persone che vi pagano per andare in discoteca, io mi chiedo: in che paese siamo?' Francesca Barra Vs Eli… - LiveNoneladUrso : 'Se esistono persone che vi pagano per andare in discoteca, io mi chiedo: in che paese siamo?' Francesca Barra Vs… -