Spoiler Temptation Island del 23 settembre | Serena scoppia a piangere | Pettinelli furiosa

Spoiler Temptation - Simone chiamato in privato dalla Marcuzzi : 'Devo parlarti da solo' : Lunedì 23 settembre andrà in onda la terza puntata di Temptation Island Vip 2. Stando alle anticipazioni trapelate in rete, Alessia Marcuzzi convocherà in privato Simone Bonaccorsi per parlagli della sua fidanzata. Mister Italia ha deciso di partecipare al reality dell'amore in coppia con la fidanzata Chiara Esposito. I due dopo numerosi alti e bassi hanno scelto di mettere in gioco i propri sentimenti, per vedere se ad oggi il loro rapporto è ...

Temptation Island Vip Spoiler 23 settembre - Marcuzzi : 'Nathaly vedrà qualcosa di forte' : La terza puntata di Temptation Island Vip, attesa per lunedì 23 settembre su Canale 5, potrebbe segnare la resa dei conti tra Nathaly Caldonazzo e il fidanzato Andrea. Le prime anticipazioni su ciò che attende i telespettatori del reality-show sono state diffuse da Alessia Marcuzzi: la conduttrice, infatti, sul finire del terzo appuntamento ha svelato che la showgirl assisterà ad alcune immagini che mai avrebbe pensato di vedere. Al contempo, ...

Temptation Island Spoiler : Serena e Alessandro tolgono i microfoni per parlare in segreto : In attesa che questa sera vada in onda la seconda puntata di Temptation Island VIP, la produzione del programma si è divertita a fare qualche piccolo Spoiler sul suo profilo Instagram, in merito a quello che accadrà questa sera. Quello che è stato mostrato sull'account di Temptation Island è un filmato nel quale la concorrente Serena Enardu e il tentatore Alessandro hanno infranto il regolamento della trasmissione, compiendo un gesto ...

Temptation island Vip Spoiler : Er Faina chiede il confronto di notte - Sharon : 'Ho sonno' : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con Temptation island Vip, il reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi che tornerà in onda lunedì 16 settembre con la seconda puntata di questa seconda edizione. Le anticipazioni ufficiali rivelano che sarà una puntata decisamente ricca di colpi di scena, molti dei quali avranno a che fare con Damiano Er Faina, il quale chiederà un confronto immediato con la sua ...

Spoiler Temptation Island : Alex Belli nel cast - Anna Pettinelli vuole ritirarsi senza falò : Sono tante e tutte molto interessanti le anticipazioni che Maria De Filippi ha dato ieri, 14 settembre, sull'edizione Vip di Temptation Island attualmente in onda. La conduttrice, nel corso della registrazione del Trono Over, ha mostrato al pubblico presente dei video di quello che dovrebbe essere trasmesso su Canale 5 tra un paio di settimane: Alex Belli e Delia Duran sostituiranno una coppia del cast, Anna Pettinelli chiederà di lasciare il ...

Temptation Island - Spoiler del 16 settembre : la Pettinelli in lacrime per il compagno : Lunedì 16 settembre andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip, il reality condotto da Alessia Marcuzzi che mette alla prova la forza dei sentimenti delle sei coppie di fidanzati in gioco. Nel corso della prossima puntata, vedremo l'arrivo di una nuova coppia, che prenderà il posto di Ciro Petrone e della fidanzata che, come sappiamo, sono stati squalificati per aver violato il regolamento. Oltre a ciò, stando agli spoiler ...

Spoiler Temptation : Damiano Coccia e Sharon avrebbero lasciato il programma : La seconda edizione di Temptation Island Vip sta facendo molto discutere per la presenza nel cast di Damiano Coccia detto Er Faina. Le polemiche intorno allo youtuber romano presto potrebbero essere messe a tacere, in quanto si mormora che, insieme alla fidanzata Sharon, abbia già lasciato il reality. Damiano e Sharon potrebbero aver lasciato il docu-reality L'arrivo di Damiano Er Faina, in coppia con Sharon Macrì, è stato duramente criticato ...

Temptation Island Vip Spoiler : Simone turbato dall'atteggiamento di Chiara : Anticipazioni su ciò che accadrà durante la seconda puntata di Temptation Island Vip 2 giungono dal profilo Instagram ufficiale del reality dedicato ai sentimenti dei personaggi famosi: protagonista del video postato sui social è Chiara Esposito, fidanzata del più bello d'Italia Simone Bonaccorsi. La giovane showgirl ha fatto qualcosa che lascerà non solo il modello, ma anche tutti gli altri fidanzati senza parole, ma la suspence resta alta ...

Temptation Island Vip - Spoiler 16 settembre : Damiano richiede il falò - Nathalie in lacrime : Finalmente l’attesa è finita, i telespettatori ieri hanno avuto modo di vedere la prima puntata del reality Temptation Island Vip 2019. Nel secondo appuntamento in programmazione il prossimo lunedì, le coppie partecipanti continueranno a mettere alla prova il loro amore. La conduttrice Alessia Marcuzzi ha già annunciato in anteprima ciò che accadrà la prossima settimana. I primi spoiler rivelano che Damiano Er Faina, sempre più triste e furioso ...

Temptation Island Vip Spoiler : due protagonisti già fuori dal reality - mistero sui nomi : Lunedì 9 settembre andrà in onda la prima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip, ma sono già giunte le prime interessanti anticipazioni dal villaggio della Sardegna che ospita le sei coppie protagoniste del reality. Secondo quanto riportato dal IlVicolodelleNews, durante la seconda registrazione del trono classico di Uomini e Donne la conduttrice Maria De Filippi ha annunciato che una coppia ha già lasciato il gioco dei ...

Spoiler U&D - 2^ puntata : Javier corteggia Sara - ospiti Arcangelo e Nunzia di Temptation : Venerdì 6 settembre è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, la seconda della stagione 2019/2020. Le anticipazioni che ha riportato "Vicolo delle News", fanno sapere che i quattro tronisti hanno cominciato a conoscere i corteggiatori: Sara Tozzi, in particolare, si è mostrata tanto interessata a Javier Martinez. ospiti dell'appuntamento che il pubblico potrà vedere a fine settembre, sono stati Nunzia e ...

Temptation Island Vip - Pago torna su IG e Spoilera sulla Enardu : 'Una donna va perdonata?' : Come è andata a finire tra Pago e Serena Enardu a Temptation Island Vip 2? Stando ai video che l'uomo ha pubblicato su Instagram ieri sera, 5 settembre, sembra proprio che sia andata male e che i due si siano detti addio dopo tanti anni insieme. Il cantante, andando contro il regolamento del reality, ha pubblicato su Instagram dei video nei quali intona il brano 'La mia storia tra le dita'; il gesto delle corna che il sardo fa in quelle ...

Spoiler Temptation - svelati i 27 single : presente anche Baldassarre e Moriconi : Il cast di Temptation Island Vip 2 è al completo. Dopo aver svelato le 6 coppie famose che hanno scelto di mettere in gioco i propri sentimenti, gli autori hanno rivelato il nome dei 27 single che avranno a che fare con le fidanzate e con i fidanzati. Temptation Island Vip: svelati i 27 single che proveranno a tentare i fidanzati/e Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni apparse sul web avevano già svelato alcuni probabili tentatori, ma non hanno ...

Spoiler Temptation : 'Pisellino' avrebbe lasciato il villaggio per correre da Federica : Le riprese di Temptation Island Vip 2 sono iniziate dal 24 agosto. Sebbene il docu-reality di Canale 5 verrà trasmesso solo nelle prossime settimane, i telespettatori possono contare su alcune anticipazioni fornite dagli autori. I protagonisti del nuovo Spoiler sono Ciro Petrone e la sua fidanzata Federica. La coppia ha deciso di partecipare al programma per mettere in gioco i propri sentimenti. Secondo quanto è emerso dal video di ...