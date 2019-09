Conte-Macron | il premier | «Migranti | voltare pagina La Francia accetta redistribuzione»

Italia-Francia : per Conte e Macron sosta a esposizione su liberazione Roma e Parigi : Roma, 18 set. (AdnKronos) – Il premier Giuseppe Conte e il presidente Emmanuel Macron si sono trattenuti qualche minuto nella sala dei Mappamondi dove sono esposti alcuni documenti originali (si tratta giornali dell’epoca) che annunciano la liberazione delle due capitali, Roma e Parigi, alla fine della Seconda Guerra mondiale. Quest’anno le due città hanno celebrato il 75° anniversario della loro liberazione avvenuta a ...

Italia-Francia : Conte a Macron - ‘dialogo fondato sempre su rispetto’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Sono molto lieto di ricevere il Presidente Macron, nel primo incontro bilaterale con un leader europeo dopo la formazione del nuovo governo. Sono storici i legami e i comuni valori che legano i nostri Paesi, sono alla base di un dialogo fondato sul rispetto e orientato alle soluzioni, come si conviene a due paesi fondatori dell’Ue”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, pur riconoscendo ...

Ue : Conte - ‘con Macron per rilancio - fase cruciale’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Serve il rilancio dell’Europa”, anche sul fronte “della crescita”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro con il Presidente francese Emmanuel Macron, precisando come l’incontro di oggi sia finalizzato a “contribuire insieme al rilancio dell’Europa. Occorre rendere ...

Conte-Macron - il premier : «Migranti - voltare pagina. Basta propaganda anti-europea» : È andato in scena, in serata, a Roma, l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale è stato un bilaterale che ha...

Italia-Francia : Conte invita Macron - a inizio prossimo anno bilaterale : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Ho anticipato a Macron l’invito per tenere in Italia il prossimo vertice bilaterale. Lo faremo all’inizio del prossimo anno anche per rinsaldare gli intensi rapporti culturali che legano i nostri Paesi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro con il Presidente francese Emmanuel MacronL'articolo ...

Migranti : Conte - ‘da Macron piena disponibilità su meccanismo Ue condiviso’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Ho avuto piena disponibilità dal Presidente Macron per la soluzione e l’adozione di un meccanismo europeo sugli sbarchi, sulla ridistribuzione, e sulla gestione più efficace dei rimpatri”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro con il Presidente francese Emmanuel Macron, rimarcando la necessità di ...

Migranti : Conte vede Macron - ‘essenziale Ue volti pagina’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – Sull’immigrazione “è essenziale l’Europa volti pagina”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro con il Presidente francese Emmanuel Macron.L'articolo Migranti: Conte vede Macron, ‘essenziale Ue volti pagina’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Conte : con Macron uniti sulla Libia : 21.07 sulla Libia abbiamo convenuto che è "fondamentale lavorare costruttivamente insieme e avere il medesimo obiettivo, coinvolgendo tutti i partner. L'obiettivo èla stabilizzazione del paese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, incontrando a palazzo Chigi il presidente francese Emmanuel Macron. "Ho anticipato a Macron - ha detto Conte - l'invito per tenere in Italia il prossimo vertice bilaterale. Lo faremo all'inizio del prossimo anno ...

Conte - con Macron uniti sulla Libia : 21.07 sulla Libia abbiamo convenuto che è "fondamentale lavorare costruttivamente insieme e avere ilmedesimo obiettivo, coinvolgendo tutti i partner. L'obiettivo èla stabilizzazione del paese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, incontrando a palazzo Chigi il presidente francese Emmanuel Macron. "Ho anticipato a Macron - ha detto Conte - l'invito per tenere in Italia il prossimo vertice bilaterale. Lo faremo all'inizio del prossimo anno ...

Vertice Conte-Macron - il premier : «Migranti? Voltare pagina - basta propaganda anti-europea» : È andato in scena, in serata, a Roma, l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale è stato un bilaterale che ha...

Macron a Roma da Conte : sul tavolo il piano per superare l'emergenza migranti : È andato in scena, in serata, a Roma, l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale è stato un bilaterale che ha...

Conte a colloquio con Macron cerca un’intesa sui migranti : Il dossier Libia è stato al centro anche dell'incontro di Conte con il presidente del governo di Accordo nazionale libico al Sarraj, con l'obiettivo di rafforzar la cooperazione sui migranti e l'auspicio di una maggiore sinergia tra Libia e agenzie Onu.

Macron e Conte siglano il disgelo Fiat - Stx - Libia - migranti : i dossier : Macron è il primo leader europeo a fare visita a Conte, per un vertice bilaterale dopo la crisi e la nomina del nuovo esecutivo. Prima il premier incontra il leader libico Serraj Segui su affaritaliani.it

Governo - Conte incontra il presidente libico Sarraj. In serata il faccia a faccia con Macron : E’ durato circa un’ora il bilaterale tra Giuseppe Conte e Fayez Al Sarraj. Il capo del Governo libico di accordo nazionale è arrivato a Palazzo Chigi alle 12, dove è stato accolto dal presidente del Consiglio nel cortile d’onore dell’edificio. L’incontro si è concluso attorno alle 13.10. In serata il capo del Governo incontrerà Emmanuel Macron. Il presidente francese arriva a Roma per mostrare come, senza sovranisti al ...