Telespazio è ' Plastic Free' | bandita plastica usa e getta

Telespazio diventa “Plastic Free” : da oggi in tutte le sedi italiane viene bandita la plastica usa e getta : Anticipando l’entrata in vigore della Direttiva Europea che bandirà dal 2021 l’uso della plastica monouso, da oggi le sedi e i centri spaziali italiani di Telespazio, società controllata da Leonardo, diventano “Plastic Free”. Il progetto “Plastic Free” di Telespazio è la prima di una serie di iniziative con le quali Leonardo intende avviare la riduzione del consumo di plastica in tutte le sedi del Gruppo. L’iniziativa, che vedrà interessati i ...