Il Segreto | anticipazioni spagnole | Maria potrebbe aver ucciso Fernando e torna da Gonzalo

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 17 settembre 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre Carmelo e Berengario si preparano ad un incontro misterioso, Blanca si arrende a Samuel e si dice disposta a tornare con lui purché gli riconsegni Moises.

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 23-28 Settembre 2019 : Don Anselmo Tenta il Suicidio! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 23 a sabato 28 Settembre 2019: Don Anselmo confessa, “tradisce” i suoi amici e Tenta di togliersi la vita! Anticipazioni Il Segreto: Don Anselmo confessa la verità sull’omicidio dei Molero e poi medita il suicidio. Alvaro continua ad ingannare Elsa, mentre Antolina offende Marcela. Fernando Trama qualcosa di pericoloso e misterioso, mentre Julieta fa perdere le tracce di ...

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA fa uno strano discorso - ecco quale : Nell’arco delle prossime settimane di programmazione de Il Segreto, Adela Arellano (Ruth Llopis) e Irene Campuzano (Rebeca Sala) decideranno di fondare un’associazione destinata alle donne di Puente Viejo e coinvolgeranno nel progetto anche Maria Castañeda (Loreto Maulelòn). Con il trascorrere degli episodi, nella trama si inserirà però anche la “solita” FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas)… Il Segreto, news: ecco perchè ...

Anticipazioni Il Segreto 17 settembre - torna il serale : Elsa continua a fidarsi di Alvaro : torna finalmente il serale de Il Segreto dopo una sospensione durata tutta l'estate. In questi ultimi mesi, infatti, Rete 4 ha trasmesso in prime-time solo Una Vita, scatenando più di qualche critica da parte dei fan. Invece a partire da oggi, 17 settembre, ogni cosa tornerà al suo posto con le due telenovele che verranno trasmesse di sera proprio come era accaduto la scorsa primavera. Oltre all'appuntamento pomeridiano - come sempre in onda ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 22 al 28 settembre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 22 a sabato 28 settembre 2019: Meliton è triste per non aver vinto il concorso indetto per eleggere il “migliore tutore dell’ordine della regione” e sfoga la sua frustrazione su tutti gli abitanti; Tiburcio e gli altri gli consegnano quindi una placca e un diploma simbolico per risollevargli il morale. Elsa sta per sposarsi: Antolina è gelosa del rapporto tra ...

Il Segreto anticipazioni : Isaac va a vivere con Elsa dopo aver lasciato la Ramos : Torna lo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, lo sceneggiato nato dalla penna di Aurora Guerra trasmesso da lunedì alla domenica su Canale 5. Le anticipazioni dei nuovi episodi in onda tra qualche settimana in Italia, rivelano che Elsa Laguna e Isaac Guerrero torneranno nuovamente insieme dopo aver presumibilmente sconfitto Antolina Ramos. Il Segreto: Elsa lasciata, Isaac scopre la verità sulla Ramos Le avvincenti trame de Il Segreto, ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 17 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di martedì 17 settembre 2019: Onesimo ha fatto infuriare Don Anselmo, mettendo in dubbio l’esistenza di Dio… Cifuentes pensa che Carmelo e Don Berengario stiano tacendo la verità su quanto successo ai Molero. Don Berengario appare in procinto di vuotare il sacco, ma Carmelo cerca di convincerlo a stare zitto. A quel punto, il sergente decide di rivolgersi a Julieta… Francisca alla fine riesce ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Maria torna da Gonzalo : Dopo essersi liberata di Fernando, Maria riesce a tornare da Gonzalo, i due vivranno finalmente felici di nuovo insieme.

Il Segreto anticipazioni 17 settembre 2019 : Cifuentes - convito che Carmelo e Berengario mentano - interroga Julieta : Mentre Cifentues interroga Julieta, Elsa e Maria si troveranno alle prese con due importanti decisioni.

Il Segreto anticipazioni spagnole : Maria uccide Fernando : anticipazioni spagnole Il Segreto, la morte di Fernando: Maria vendica Puente Viejo Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano la tragica morte di Fernando. Finalmente Maria mette fine a tutte le sofferenze che è stata costretta a subire negli anni proprio a causa del suo ex marito. La giovane Castaneda commette l’omicidio dopo che […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria uccide Fernando proviene da ...

Il Segreto anticipazioni dal 16 al 18 settembre : le condizioni di Julieta peggiorano : Le anticipazioni relative ai primi tre appuntamenti della settimana con Il Segreto sono particolarmente intricate. Maria e Roberto progetteranno nel dettaglio la loro fuga e saranno quasi pronti a scappare via, allo scopo di liberarsi finalmente di Francisca e Fernando. Per quanto riguarda Julieta, invece, le sue condizioni di salute continueranno a peggiorare drasticamente generando preoccupazione per le persone che le stanno attorno. Intanto ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - le anticipazioni fino al 21 settembre : Proseguono gli appuntamenti de Il SEGRETO sette giorni su sette nel pomeriggio di Canale 5, più il serale su Rete 4 che da QUESTA SETTIMANA ricomincia al martedì in prime time. Vediamo dunque quali sono le anticipazioni fino a sabato 21 settembre: Elsa prende tempo per rispondere alla proposta di matrimonio di Alvaro. Consuelo capisce che qualcosa di nuovo è successo ad Elsa, ma anche con lei Elsa prende tempo. Tra Isaac e Antolina la situazione ...

Il Segreto anticipazioni : ELSA e ISAAC fanno l’amore : Momento romantico per ELSA Laguna (Alejandra Meco) e ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Eh sì: convinti di essersi liberati per sempre della “scomoda” Antolina Ramos (Maria Lima), i due innamorati decideranno di andare a vivere insieme e faranno l’amore; cerchiamo dunque di capire come si arriverà a tutto ciò… Il Segreto, news: Alvaro smaschera Antolina Le anticipazioni indicano che ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Matias in carcere - Marcela lo tradisce : Il salto temporale di cui si parlava da tempo ha ufficialmente preso il via nelle puntate spagnole de Il Segreto: la scorsa settimana numerosi personaggi di spicco hanno detto addio a Puente Viejo per iniziare una nuova vita altrove, dopo l'incendio che ha colpito il paesino e solo pochi volti non usciranno definitivamente di scena. Tra di essi, gli immancabili Donna Francisca e Raimundo insieme a Matias e Marcela, che continueranno ad essere un ...