Ezio Greggio | A Michelle darei il Tapiro per le pulizie di casa

(Di martedì 17 settembre 2019) Il 23 settembre al via, sempre su Canale 5 alle 20:40, per la 32esima edizione il Tg satirico di Antonio Ricci “Striscia la notizia”, condotto daHunziker ed. Quest'anno il motto è “La voce della resilienza”, ossia la capacità di reagire di fronte a traumi e difficoltà.poi condurrà dalla terza puntata “Amici Celebrities” ed è già al lavoro sulla seconda stagione di “All Together Now” con J-Ax, in onda nel 2020. Confermate le Veline Shaila e Mikaela.edhanno debuttato al bancone di “Striscia la notizia” il 27 settembre 2004, una coppia ormai consolidata formata da due professionisti che si stimano e che si prendono ironicamente in giro. “Aunper la pulizia di. - confessain una intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni – Il suo non è un appartamento, è una clinica, da lei devi vestirti come in sala ...

