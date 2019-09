Mondiali di Paraciclismo – Bottino ricco per l’Italia | quattro titoli iridati ad Emmen

Fonte : sportfair

(Di sabato 14 settembre 2019)e sei medaglie totali: questo ildell’Italia nella terza giornata di gare. Nelle prove a cronometro oro per Zanardi, Cornegliani, Mazzone e Amodeo, argento per Cecchetto, bronzo per Farroni. Da oggi le prove in linea Rrionfo azzurro nella terza giornata di gare ad, palcoscenico dei Campionati del mondo di2019. Gli azzurri dominano le prove a cronometro portandosi a casa uncomposto dae sei medaglie totali. Alex Zanardi si impone nella categoria MH5, prendendosi la rivincita a casa del rivale De Vries con una vittoria imperiosa nella crono. L’anno scorso, a Maniago, in Friuli, era stato l’olandese Tim de Vries a beffare l’azzurro sul traguardo deidi. Questa volta, nella prova a cronometro, il cinquantaduenne di Bologna, è riuscito a battere il suo ...

