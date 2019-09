Formula 1 – Mercedes imprendibile | la Ferrari allunga sulla Red Bull | la nuova classifica

Formula 1 – Problemi col motore per Verstappen a Spa - Max ha le idee chiare : “sarò vicino alle Mercedes - ma le Ferrari…” : Max Verstappen consapevole dei suoi limiti a Spa: le parole dell’olandese della Red Bull dopo le qualifiche del Gp del Belgio di ieri pomeriggio Anche se la tragica scomparsa di Hubert ha scosso tutto il mondo del motorsport, oggi andrà in scena la gara di F1, sicuramente senza il solito spirito di festa che caratterizza questi eventi. In prima fila partiranno le Ferrari di Leclerc e Vettel, seguite dalle Mercedes di Hamilton e ...

Formula 1 – Wolff furioso per le qualifiche Mercedes : “Hamilton e Bottas? Sembravano degli idioti!” : Le Ferrari dominano in qualifica a Spa, le Mercedes arrancano: Toto Wolf molto arrabbiato per le prestazioni in pista di Hamilton e Bottas Prove libere e qualifiche del Gp del Belgio sono state letteralmente dominate dalla Ferrari. Doppietta in ogni sessione, con Leclerc in pole davanti a Vettel al termine delle qualifiche. Le Mercedes, in testa al Mondiale, arracano alle spalle e si prendono una sonora ramanzina dal team principal Toto ...

Formula 1 – Che botta per Hamilton nelle FP3 - Lewis si stampa contro le barriere : Mercedes mezza distrutta [VIDEO] : Il pilota della Mercedes causa la prima bandiera rossa della terza sessione di prove libere, stampandosi contro le barriere La mattina della Mercedes a Spa non poteva andare peggio di così, incidente per Lewis Hamilton nel corso della terza sessione di prove libere del Gp del Belgio. Il pilota britannico perde il controllo della sua monoposto al La Fagne, stampandosi contro il muro di protezione a velocità comunque sostenuta. mezza ...

Formula 1 - Binotto ha le idee chiare : “la Ferrari tornerà grande - vi spiego come supereremo la Mercedes” : Il team principal della Ferrari ha tracciato un bilancio di questa stagione, sottolineando poi di sapere come battere la Mercedes in futuro La Formula 1 torna di nuovo in pista per la seconda parte di stagione, il Mondiale 2019 riparte da Spa dove è in programma domani il Gran Premio del Belgio. photo4/Lapresse La Ferrari ha dimostrato ieri una netta superiorità sul giro secco, non confortata però dalle simulazioni sul passo gara, che ...

Formula 1 – Leclerc ottimista… ma non troppo : “giornata positiva - ma non sappiamo il vero potenziale Mercedes” : Leclerc ottimista dopo il primo posto nelle FP2: il pilota monegasco si gode la sua buona prestazione ma non si fida del potenziale Mercedes Un secondo posto nelle FP1 e un primo posto nelle FP2, giornata soddisfacente per Charles Leclerc che si gode una Ferrari subito veloce sul tracciato di Spa dopo la sosta estiva. Intervistato dalla ‘Rosea’, il pilota monegasco esprime soddisfazione, ma spiega di non fidarsi delle ...

Formula 1 – Terminate le FP2 a Spa : Leclerc fa il vuoto davanti a Vettel - Mercedes lontanissime dalle Ferrari [TEMPI] : Il pilota monegasco chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere, precedendo il compagno di squadra Vettel e le due Mercedes di Bottas e Hamilton La Ferrari domina la prima giornata di libere del Gran Premio di Belgio, uno-due sia al mattino che nel pomeriggio per i piloti del team di Maranello, con Leclerc che piazza il tempo più veloce in 1:44.1. Photo4/LaPresse Sei i decimi di differenza con Sebastian Vettel, che conferma ...

Formula 1 – Concluse le FP1 a Spa : la Ferrari parte forte! Albon si mette davanti alle Mercedes [TEMPI] : Sebastian Vettel conclude le FP1 del Gp di Spa con il miglior tempo davanti a Leclerc: seguono le Red Bull di Verstappen e soprattutto Albon all’esordio sulla nuova monoposto, capace di mettersi davanti a Bottas ed Hamilton Conclusa la pausa estiva, i piloti di F1 sono finalmente tornati in pista per la prima gara della seconda metà di stagione. Il circuito di Spa, in Belgio, ospita le canoniche FP1 del venerdì mattina che si aprono ...

Formula 1 - Hamilton felice per il rinnovo di Bottas : “decisione intelligente da parte della Mercedes” : Il pilota della Mercedes ha commentato il rinnovo di contratto del proprio compagno di squadra, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Si ricomincia, la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio del Belgio, regalando numerosi colpi di scena già in questo giovedì ricco di annunci. Uno su tutti il rinnovo di Bottas, che rimarrà in Mercedes anche nel 2020, affrontando così il quarto anno al volante di una Freccia ...

Formula 1 – La Mercedes ha deciso il futuro di Bottas : sui social l’importante annuncio : La Mercedes ha deciso: ecco quale sarà il futuro di Bottas. L’annuncio sui social Ha scelto i social ed una frase simpatica, la Mercedes, per annunciare il futuro di Valtteri Bottas. Il pilota finlandese non ha convinto molto il suo team negli ultimi Gp, tanto da mettere in serio rischio la sua posizione. Wolff non ha nascosto i suoi dubbi, ammettendo che durante l’estate avrebbe deciso insieme a tutto lo staff chi sarebbe ...

Formula 1 - niente ferie per i motoristi della Mercedes : Toto Wolff ‘spaventato’ dalla Ferrari in vista di Spa : Il team principal della Mercedes ha parlato del lavoro svolto dai suoi motoristi durante il mese di agosto, soffermandosi poi sull’appuntamento di Spa Le vacanze sono finite, il circus della Formula 1 è pronto a tornare in pista per il primo appuntamento della seconda parte di stagione. Nel prossimo fine settimana si terrà il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa, una gara iconica che regalerà certamente emozioni e ...

Formula 1 - Bottas ormai certo della conferma : la Mercedes ‘cambia’ pilota per il futuro : La permanenza di Bottas costringerà Ocon a cambiare aria in vista della prossima stagione, permettendo così a Russell di diventare pilota del futuro per la Mercedes La Mercedes ha ormai scelto Valtteri Bottas come compagno di Lewis Hamilton anche nella prossima stagione, per quella che sarà la quarta con la line-up composta dal britannico e dal finlandese. photo4/Lapresse Una scelta dolorosa quella compiuta da Toto Wolff, che verrà ...

Formula 1 - la Mercedes ha deciso il futuro di Bottas : prima del week-end di Spa l’annuncio ufficiale : Stando a quanto riferito dalla stampa finlandese, la Mercedes avrebbe deciso di proseguire con Bottas, lasciando dunque via libera a Ocon per trasferirsi in Renault La scelta tra Valtteri Bottas ed Esteban Ocon su chi sarà il prossimo compagno di Lewis Hamilton sembra essere stata compiuta, la Mercedes dovrebbe puntare sul finlandese, facendo valere l’opzione presente nel contratto 1+1 siglato nel 2018 dall’ex ...

Formula 1 - Toto Wolff spiazza tutti : “la crescita del motore Honda? Positiva anche per la Mercedes” : Il team principal della Mercedes ha parlato della crescita esponenziale della Red Bull e del motore Honda, esprimendo il proprio punto di vista La prima antagonista della Mercedes sarebbe dovuta essere la Ferrari, ma la crescita del motore Honda ha permesso alla Red Bull di scavalcare il Cavallino. Photo4/LaPresse Uno scatto repentino e sorprendente, che ha permesso al team di Milton Keynes di vincere addirittura due gare con Max ...

Formula 1 – Gp di Germania a rischio! La Mercedes taglia i fondi : il retroscena firmato Toto Wolff : Il Gp di Germania di Formula 1 è a rischio: la Mercedes taglia i fondi per la stagione 2020: Toto Wolff spiega di non poterne sostenere i costi come già accaduto in passato La prossima stagione di Formula 1 presenterà 22 Gp, ma forse quello di Germania potrebbe scomparire dal calendario. Lo annuncia direttamente Toto Wolff, team principal della Mercedes, nonché sponsor principale che ha permesso di correre ad Hockenheim in questa stagione: ...