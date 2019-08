Uragano Dorian punta Florida | il più forte di questa stagione Trump rinvia viaggio

Uragano Dorian minaccia la Florida : 1.58 L'Uragano Dorian punta dritto sulla Florida dove potrebbe atterrare come categoria 4 già sabato notte e dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Con venti a 136km l'ora, è il più forte Uragano atlantico di questa stagione. Il presidente Trump, per la crescente furia del ciclone,ha deciso di rinviare il viaggio che aveva in programma da sabato in Polonia per le commemorazioni della II Guerra mondiale e dove andrà il vice presidente, ...

Usa - Dorian diventa pericoloso : potrebbe colpire la Florida come Uragano di categoria 4 : Dorian potrebbe colpire la Florida come uragano di categoria 4 lunedì prossimo, giorno in cui negli Stati Uniti si celebra la Festa del lavoratori. È la previsione del National Hurricane Center. Già domani, secondo gli scienziati, Dorian potrebbe diventare un uragano di categoria 3. Secondo l’ultimo bollettino del Centro nazionale degli uragani (Nhc), Dorian è ancora un uragano di categoria 1 su 5 e i suoi venti spirano a 140 chilometri ...

L’Uragano Dorian verso la Florida : Erano dal 1980 che la stagione degli Uragani non partva così in sordina. Eppure ecco finalmente Diorian da tempesta tropicale ad uragano di categoria 1 con venti sui 140km/h a nord-ovest di Portorico. Come vediamo nel bollettino previsionale del centro meteorologico americano, Dorian Sabato-Domenica arriverà a nord delle Bahamas dove sono previste forti precipitazioni. Uragano che qui diventerebbe di tipo Major cioè di categoria 3 o ...

Maltempo - l’Uragano Dorian devasta le isole Vergini ma risparmia Porto Rico : ora punta sulla Florida : L’Uragano Dorian risparmia Porto Rico, il territorio americano devastato due anni fa dall’uragano Maria. Dorian in nottata ha flagellato le isole Vergini britanniche e statunitensi, allagando le strade e causando interruzioni di corrente. Ma per la terraferma Usa il peRicolo è tutt’altro che scongiurato e Dorian,che ora si muove sull’Atlantico in mare aperto, si prepara da diventare un “potente uragano” e a ...

L’Uragano Dorian non ha colpito Porto Rico e ora si sta dirigendo verso la Florida : L’uragano tropicale Dorian non ha colpito Porto Rico – un gruppo di isole caraibiche che fa parte degli Stati Uniti come “territorio non incorporato” – come avevano previsto i meteorologi, e si sta ora dirigendo verso la Florida. Si prevede che Dorian arrivi

Allarme Uragano - Dorian arriva su Puerto Rico : allerta anche in Florida : La tempesta tropicale Dorian dovrebbe colpire la parte orientale di Puerto Rico nelle prossime ore, con rischio di allagamenti, smottamenti e blackout. Ma nel suo cammino verso nord, ossia verso gli Stati Uniti, potrebbe diventare Uragano. E’ quindi scattata l’allerta in Florida, dove si prevede che Dorian toccherà terra tra domenica e lunedì, proprio durante un fine settimana festivo (Labor Day) con milioni di persone in viaggio ...

Usa - è allarme per l’Uragano Dorian : dichiarata emergenza a Porto Rico : Gli Usa si preparano per il possibile arrivo dell’uragano Dorian: Porto Rico, devastata nel 2017 dall’uragano Maria, ha approvato una dichiarazione di emergenza. La misura è stata adottata dopo che l’Amministrazione nazionale oceanica ed atmosferica (Noaa) ha dichiarato l’allerta uragani a Porto Rico. Dorian dovrebbe raggiungere l’isola nelle prossime ore. La dichiarazione di emergenza emessa dal presidente Donald ...