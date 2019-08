Stasera non vedrai Marte grande quanto la Luna | è una bufala

No - Stasera non vedrete Marte grande quanto la Luna. È una bufala vecchia di 16 anni : (immagine: Getty Images) stasera, 27 agosto, Marte non apparirà in cielo grande come la Luna. La notizia è una bufala che circola in rete da ben 16 anni, da quando il 27 agosto 2003 il Pianeta Rosso si è trovato alla minima distanza dalla Terra dopo circa 60mila anni. Un fraintendimento nella comunicazione che ancora oggi riesce a trarre in inganno gli internauti. All’origine della Mars hoax c’è un’errata interpretazione di un messaggio ...

Se mi lasci non vale film Stasera in tv 26 agosto : cast - trama - streaming : Se mi lasci non vale è il film stasera in tv lunedì 26 agosto 2019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Se mi lasci non vale film stasera in tv: cast La regia è di Vincenzo Salemme. Il cast è composto da Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Tosca D’Aquino, Paolo Calabresi, Serena Autieri, Carlo Giuffrè. Se mi ...

Programmi TV di Stasera - lunedì 26 agosto 2019. Su Canale 5 Se mi Lasci non Vale : Serena Autieri e Vincenzo Salemme Rai1, ore 21.25: Qualcosa è Cambiato Film del 1997, di James L. Brooks, con Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba Gooding Jr., Skeet Ulrich, Shirley Knight. Trama: Melvin Udall, scrittore di romanzi sentimentali, soffre di disturbi di tipo ossessivo-compulsivo. E’ un misantropo razzista e detesta neri, gay, ebrei, vecchiette e cani… Di fronte al suo appartamento abita Simon, pittore di ...

L’uomo che non avrei mai dovuto amare film Stasera in tv 24 agosto : cast - trama - streaming : L’uomo che non avrei mai dovuto amare è il film stasera in tv sabato 24 agosto 2019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’uomo che non avrei mai dovuto amare film stasera in tv: cast La regia è di Fred Olen Ray. Il cast è composto da Katrina Bowden, Jason-Shane Scott, Gerald Webb, Valynn Turkovich, Kari Buckley, ...

Il marito che non ho mai conosciuto film Stasera in tv 22 agosto : cast - trama - curiosità - streaming : Il marito che non ho mai conosciuto è il film stasera in tv giovedì 22 agosto 2019 in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV Il marito che non ho mai conosciuto film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Escaping DadGENERE: ThrillerANNO: 2017REGIA: Ross Kohncast: Sunny Mabrey, Jason Wiles, Trevor Donovan, Grace Van Dien, Andy Walken, ...

Lorella Cuccarini : perché Stasera non va in onda con Grand Tour : Lorella Cuccarini spostata: cosa andrà in onda al posto di Grand Tour Prevista per stasera, la seconda puntata di Grand Tour condotto da Lorella Cuccarini andrà in onda eccezionalmente martedì alle 21:25. Al suo posto andrà in onda Speciale Tg1 Crisi di Governo. È la stessa Cuccarini a riverlarlo sui social con un post in cui dà appuntamento a martedì. La Cuccarini, dopo il discreto esordio di settimana scorsa, dunque salta un turno (nella ...

Amori che non sanno stare al mondo film Stasera in tv 9 agosto : cast - trama - streaming : Amori che non sanno stare al mondo va in onda stasera in tv venerdì 9 agosto 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Amori che non sanno stare al mondo film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 29 novembre 2017GENERE: DrammaticoANNO: 2017REGIA: Francesca Comencinicast: Lucia Mascino, Thomas Trabacchi, Carlotta ...

Stasera l’esordio del Psv in campionato - non c’è Lozano : Irving Lozano non compare nell’undici titolare del Psv Eindhoven di Van Bommel che questa sera fa il suo esordio nel campionato olandese in casa del Twente. Il messicano che tanto piace ad Ancelotti, e che è in predicato di passare al Napoli, non giocherà dal primo minuto. L'articolo Stasera l’esordio del Psv in campionato, non c’è Lozano sembra essere il primo su ilNapolista.

Vittorio Sgarbi a Giampiero Mughini dopo Stasera Italia : "I suoi calci non arriveranno al mio c**o" : "Leggo le ultime esternazioni del qualunquista Mughini, noto per assumere la solennità di chi finge una autorevolezza che non ha. Anche per questo non mi è mai piaciuto. Ritrovo i suoi argomenti, che sono l'uso delle mani e i calci in c**o. Altri credibili argomenti non ha, vivendo la contraddizione

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini - non solo Stasera Italia : le ragioni dell'odio - perché non si sopportano : Sicuramente si tratta dello scontro televisivo dell'anno, ma altrettanto sicuro guadagna una posizione di assoluto rispetto anche nell'ipotetica graduatoria di tutti gli scontri televisivi mai avvenuti. Si parla della lite furibonda, tra insulti e sediate, tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini a S

Vicino a te non ho paura film Stasera in tv 23 luglio : cast - trama - streaming : Vicino a te non ho paura è il film stasera in tv martedì 23 luglio 2019 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Vicino a te non ho paura film stasera in tv: cast La regia è di Lasse Hallström. Il cast è composto da Josh Duhamel, Julianne Hough, David Lyons, Cobie Smulders, Ric Reitz, Mike Pniewski, Cullen ...

Non toccate la mia casa film Stasera in tv 19 luglio : cast - trama - curiosità - streaming : Non toccate la mia casa è il film stasera in tv 19 luglio 2019 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Non toccate la mia casa film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: The Wrong HouseGENERE: ThrillerANNO: 2016REGIA: Sam Irvincast: Clare Kramer, Tilky Jones, Allison ...

Non sposate le mie figlie! : la commedia francese Stasera su Rai 1 : In onda alle 21:25 un film intelligente contro l'intolleranza e il pregiudizio che in patria è stato campione di incassi.

Non sposate le mie figlie trama - streaming - curiosità film Stasera in tv : NON sposate LE MIE figlie trama. Non sposate le mie figlie è il film stasera in tv lunedì 8 luglio 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Non sposate le mie figlie trama Ecco la trama del film oggi in tv. Claude e Marie Verneuil (Christian Clavier e Chantal Lauby )sono una tranquilla coppia francese di tradizione ...