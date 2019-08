LISTERIOSI IN SPAGNA | DICHIARATA EMERGENZA MONDIALE Ue | ' Prese misure necessarie'

Spagna - allarme mondiale per epidemia record di LISTERIOSI : ha già causato 2 morti. Centinaia i contagi : È un’epidemia record, che in Spagna ha già causato la morte di due persone, un 62enne in Cantabria, a Nord, e una 90enne, in Andalusia, nel sud del Paese. I casi di contaminazione finora accertati sono invece 145 e il ministero della Salute sta inoltre verificando altri 523 contagi sospetti. La Spagna ha lanciato un allarme internazionale per la diffusione della listeriosi, una infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes. La ...