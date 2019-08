Lorella Cuccarini si sfoga | Perché tanto livore da Heater Parisi?

Il programma di Lorella Cuccarini chiude una settimana prima : Grand Tour, il programma condotto da Lorella Cuccarini su Rai, termina il 23 agosto e non il 30 come previsto. “Nessuna chiusura anticipata - ufficializza la Rai - La rete ha deciso di accorpare le ultime due puntate che in andranno in onda in prima e seconda serata venerdì 23 agosto”.Nonostante la precisazione del servizio pubblico, TvBlog attribuisce la scelta ai bassi ascolti registrati. Il programma, un viaggio ...

Lorella Cuccarini : "Ho detto di essere sovranista... e lo ridirei senza problemi" : Per lanciare la sua nuova avventura televisiva, alla conduzione di La vita in diretta accanto ad Alberto Matano, Lorella Cuccarini ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi. La showgirl ha spiegato perché ha accettato di essere al timone del contenitore di Rai1 al via il 9 settembre:Quando il direttore di Rai1 Teresa De Santis mi ha comunicato di aver pensato a me per ‘La vita in diretta', non ci ho pensato un secondo a dirle sì. In ...

Lorella Cuccarini : “Ho detto che sono sovranista perché amo il mio Paese. Lo ridirei. Lavoro da 34 anni - non sono state queste parole a farmi tornare in Rai” : “Io voglio essere stimata per quella che sono e non per quello che gli altri vorrebbero fossi. Ho detto di essere sovranista perché amo il mio Paese e perché penso che debba riappropriarsi della sua capacità di scegliere, visto che ultimamente non è stato così. Questo, da alcuni, è stato percepito come un qualcosa di brutto, mentre io non ci vedo nulla di male e, al netto di tutte le polemiche, lo ridirei senza alcun problema“, ...

Lorella Cuccarini affonda Heather Parisi : “Faccio fatica a capirla” : Lorella Cuccarini su Heather Parisi: “Il suo livore? Faccio fatica a capirlo” In una lunga intervista al settimanale Chi Lorella Cuccarini ha parlato delle polemiche che puntualmente la coinvolgono in prima persona. Le recenti frecciatine di Heather Parisi non hanno scalfito più di tanto la più amata dagli italiani, asserendo di non comprendere il rancore ‘velenoso’ della ballerina italo-americana. La Parisi si è detta ...

La vita in diretta 2019/20 - il promo con Alberto Matano e Lorella Cuccarini (VIDEO) : Prove di coppia per Lorella Cuccarini e Alberto Matano, nuovi conduttori de La vita in diretta che a partire dal 9 settembre 2019 sostituiranno gli uscenti Tiberio Timperi e Francesca Fialdini al timone della 30° edizione del day-time pomeridiano della prima rete Rai.I due che staranno "spesso insieme" (come affermato ai palinsesti Rai) si trovano in un set fotografico per registrare lo spot promozionale ma dalle 'papere' che in qualche modo ...

Marisa Laurito contro Lorella Cuccarini? "I flop capitano a tutti - è un dato di fatto" : Non c'è pace per Lorella Cuccarini. La showgirl, ormai da mesi, è sotto attacco e viene presa di mira sui social dagli haters per le sue posizioni considerate troppo "sovraniste". Non solo: gli ascolti in prime time del programma Grand Tour, sotto al 10% di share, hanno scatenato anche alcuni colleghi di lusso. Come Marisa Laurito, che su Twitter ha retwittato un tweet poco carino nei confronti della prossima conduttrice de La Vita in ...

