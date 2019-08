Klopp | “Dopo il Liverpool mi fermo | forse per sempre”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2019) “Non ho intenzione di restare in panchina fino ad una certa età”, è quello che ha dichiaratoa Sky parlando del suo futuro in riferimento a Heynckes “Ammiro quel che sta facendo, ma io non lo farò”. Il tecnico dei Reds parla del dopoe del suo possibile ritirol’esperienza afarò sicuramente un anno di pausa, è una promessa che ho fatto alla mia famiglia. Ma ad oggi non è nemmeno escluso che, a quel punto, io saluti tutti e smetta di allenare”non nasconde che quest’anno proverà a riprendersi quella Champions persa quando era al Borussia proprio contro il Bayern di Heynckes L'articolo: “Dopo ilmiper sempre” ilNapolista.

