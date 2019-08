Fonte : direttasicilia

(Di domenica 18 agosto 2019) Una scossa didi magnitudo locale 3.5 è stata registrata alle ore 23:35 diin, l’epicentro è stato localizzato aldelle isole Eolie. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 291 km di profondità ed epicentro a 10 km di distanza da Malfa e da Leni (Messina). Non si segnalano danni a persone o cose. Un altrosi è verificato la scorsanel Siracusano. Alle 2.33 la terra hato a causa di undi magnitudo locale 2.4. Anche qui non si segnalano danni a persone o cose. All’inizio di agosto tre scosse disono state avvertite innel giro di poche ore nelle scorse settimane uno sciame sismico aveva interessato anche la zonavicina Valle del Belice, in particolare il comune di Menfi, con una serie di scosse che, comunque, ...

DirettaSicilia : (Trema la Sicilia, terremoto questa notte a largo della costa tirrenica) su Diretta Sicilia -… - l0veanthem : ciao sono in mezzo al mare sicilia sto arrivando trema - InfoCommercioPA : Gusta la VERA CUCINA TIPICA SICILIANA da OSTERIA DA PINOPiscia E Trema? Vieni a trovarci in Via dello Spezio, 6 a P… -