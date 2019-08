Di Maio | “Mentre M5s era al lavoro Salvini era in spiaggia a pensare come fregare tutti”

Fonte : fanpage

(Di domenica 18 agosto 2019) Il post del ministro e vicepremier Luigi disu Facebook dopo l’incontro dei big del M5s con Beppe Grillo e Davide Casaleggio: “Le cose sono chiare, chi sapete voi ha sfiduciato il governo chiedendo di tornare al voto in pieno agosto, pugnalando alle spalle non solo il MoVimento 5 Stelle ma il Paese”.

MonicaCirinna : Mentre #SalviniDimettiti corteggia Di Maio, dopo TAR Lazio, anche Guardia costiera dice chiaramente che i 134 disp… - marcofurfaro : Il primo post di Di Maio dopo che Salvini li ha usati, umiliati e scaricati è: 'Mentre tu eri in spiaggia noi era… - MarcG_69 : RT @stefaniami: Di Maio in campagna elettorale non stava recitando mentre vomitava a reti unificate contro Salvini. Matteo non avrebbe dov… -