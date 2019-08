Pirati della strada | ciclista travolto e ucciso a Cervia | la vittima aveva 25 anni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) Haundi 25(Ravenna) e poi è scappato. A centrarlo sarebbe stata un’utilitaria che avrebbe proseguito la sua corsa nonostante la bici si fosse incastrata sotto al mezzo e il cui conducente, dopo diverse centinaia di metri, potrebbe essere sceso per disincastrarla e ripartire. All’alba un passante ha notato la bici e il ragazzo ormai esanime e ha dato l’allarme. I carabinieri stanno lavorando per rintracciare il pirata. Sul posto dell’incidente sono stati trovati però frammenti di carrozzeria, compatibile con una Fiat 500 rossa. Secondo la stampa locale il giovane stava rientrando da una festa in discoteca. L'articolo: la25proviene da Il Fatto Quotidiano.

