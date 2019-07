Mara Navarria | l’equilibrio e la forza della scherma

Mondiali di scherma – Spada femminile : Mara Navarria fuori ai sedicesimi - avanti solo Alberta Santuccio : Nel giorno del suo compleanno, la spadista azzurra non riesce a superare lo scoglio dei sedicesimi di finale ai Mondiali di Budapest Si ferma ai sedicesimi di finale la corsa di Mara Navarria nel tabellone di Spada femminile ai Mondiali di scherma . A Budapest, la campione del mondo in carica è stata eliminata dalla tedesca Alexandra Ndolo, riuscita ad imporsi con il punteggio di 15-14. Una sconfitta che brucia per l’azzurra, che ...

Scherma - Mondiali 2019 : Mara Navarria eliminata ai sedicesimi - resta in corsa solo Alberta Santuccio : Altra grande delusione per l’Italia nella spada femminile ai Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Dopo la sorprendente eliminazione di Rossella Fiamingo al primo turno, si interrompe anche il cammino di Mara Navarria , che vede quindi subito sfumare il sogno di difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Wuxi. La 33enne friulana è stata sconfitta ai sedicesimi all’ultima stoccata (15-14) dalla tedesca Alexandra Ndolo, numero 42 ...

Scherma - Mondiali 2019 : domani si assegnano le medaglie nella spada femminile - Mara Navarria sogna il bis : domani inizierà la lotta per le medaglie ai Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Sulle pedane del Syma Center si comincerà, a partire dalle 8.30, con il tabellone principale della spada femminile, in cui vedremo in gara tre azzurre, Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, mentre Federica Isola ha visto interrompere il proprio cammino nelle fasi preliminari. Ambizioni importanti per le nostre portacolori, anche se la ...