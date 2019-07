Renzi contro Salvini | “Non sa cos’è legalità | se Lega ha chiesto soldi ai russi è alto

Pd : Renzi a Milano contro fake news - Elfo già sold out (2) : (AdnKronos) – Al centro dell’evento, ci sarà l’intervento di Renzi. E’ un’iniziativa in concorrenza con il Pd o un contributo? “Noi con i comitati civici ci siamo presi un compito: quello di riportare ad impegnarsi persone che non si riconoscono più nei partiti attuali, in forme politiche un po’ piegate in loro stesse e vogliono occuparsi di cose concrete. Con il Pd non c’è concorrenza, siamo ...

Pd : Renzi a Milano contro fake news - Elfo già sold out (3) : (AdnKronos) – Conferma Rosato: “Non c’è stato alcun accavallamento voluto. Il nostro compito è dire parole chiare e non chiuderci in riti che spesso non ci hanno reso interessanti per gli elettori… Credo quindi che stiamo facendo nostro dovere”. All’assemblea del Pd si parlerà di separare segretario e candidato premier, anche questo è un tema concreto o no? “Mi sembra sia affrontato in maniera ...

Pd : Renzi a Milano contro fake news - Elfo già sold out : Roma, 11 lug. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – “Siamo già sold out ma cercheremo di far entrare tutti”. Ivan Scalfarotto e Ettore Rosato, coordinatori dei comitati Ritorno al Futuro, sono soddisfatti dell’organizzazione dell’evento domani a Milano sulle fake news con Matteo Renzi. “Abbiamo preso una sala da un migliaio di posti al teatro dell’Elfo -dice Scalfarotto all’Adnkronos- e in poco ...

Pd : Renzi - ‘venerdì a Milano - proposte contro fake news’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Purtroppo la realtà non conta più. Conta quello che si racconta, la storia, la narrazione. E allora accade che Cinque Stelle e Lega si vantino di aver salvato l’Italia ma i numeri dicono l’opposto”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews postando un grafico e spiega: “Sono i risultati degli ultimi sei governi sul lavoro, sulla crescita. Sono numeri, inoppugnabili. Eppure sui ...

LoRenzin contro Raggi : Ama non risparmia nemmeno via Fani : Roma – “L’Ama non risparmia neanche via Fani #moro #spazzatura #roma #rifiuti #monnezza #romasporca #Raggidimettiti”. Lo scrive su facebook Beatrice Lorenzin. L'articolo Lorenzin contro Raggi: Ama non risparmia nemmeno via Fani proviene da RomaDailyNews.

Firenze - deputato di Fratelli d’Italia vince causa contro i Renzi : gli erano stati chiesti 100mila euro per frasi in interrogazione : Non dovrà risarcire 100mila euro alla Eventi 6, la società di Rignano sull’Arno di proprietà della famiglia Renzi, in base al principio dell’insindacabilità delle opinioni espresse da consigliere regionale. Anche se sotto forma di interrogazione. È per questo che il deputato di Fratelli d’Italia ed ex consigliere regionale della Toscana, Giovanni Donzelli, non dovrà pagare 100mila euro alla famiglia Renzi per aver denunciato in consiglio ...

Migranti - Minniti contro Renzi : ‘Mi indicò come uomo simbolo - ora mi attacca’. E Gentiloni : ‘Ius soli? Coraggio mancò a lui’ : “Mi chiedo come mai Renzi, che mi ha voluto accanto, addirittura pregandomi di ricandidarmi alle politiche del 2018 mentre avevo deciso il ritiro, ora mi attacchi. Proprio chi si è voluto mostrare con me in tv alla fine della campagna elettorale a In mezz’ora di Lucia Annunziata (foto sopra, ndr) indicandomi uomo simbolo della coalizione, ora addita me come emblema di una linea sbagliata sugli immigrati”. Uno sfogo, pesante, ...

Travaglio - editoriale contro Matteo Renzi : 'Ca... rosé' : Il 'fuoco' delle parole e delle critiche di Marco Travaglio, a distanza di 24 ore, passa da Matteo Salvini a Matteo Renzi. Dalla Lega al Partito Democratico, non cambiando, però, il tono aspro e fortemente critico. L'editoriale de Il Fatto Quotidiano, a firma del direttore, diventa perciò una lunga critica nei confronti dell'ex Presidente del Consiglio, attaccato in maniera netta per una lettera inviata a Repubblica in cui manifestava, ...

Renzi contro Salvini : 'In Italia non c'è l'emergenza immigrazione' : Una lunga lettera di riflessione è stata scritta questa mattina da Matteo Renzi al quotidiano La Repubblica, una specie di mea culpa da parte dell'ex leader del Pd, un testo critico che non esime dalle responsabilità anche i membri suo stesso partito, che vengono definiti dal senatore fiorentino come "Allarmisti sul fenomeno dei migranti, pavidi sullo Ius soli". Renzi e l'immigrazione "Abbiamo errato a considerare una minaccia alla nostra ...

La base Pd contro la lettera di Renzi sull'immigrazione : "Sei stato premier un po' di anni - dove eri?" : “Ma tu dov’eri?”. È questa, in sintesi, la domanda che la base Pd pone sui social a Matteo Renzi, dopo la lettera a Repubblica in cui l’ex premier parla di immigrazione e sconfessa la linea avuta dai governi precedenti e, quindi, anche dal suo partito. “L’emergenza in questo Paese non è l’immigrazione, ma la mancanza di legalità. L’emergenza sono le culle vuote. ...

LoRenzin contro Raggi : Roma sommersa da rifiuti - sindaca risolva emergenza epocale : Roma – “Roma e’ in ginocchio sotto una montagna di rifiuti. L’estate sta ampliando l’emergenza che e’ diventata ormai anche sanitaria. I nuovi vertici dell’Ama si mettano subito al lavoro per far tornare la Capitale in uno stato dignitoso. Progettualita’ per gli impianti e per la gestione della raccolta: la sindaca Raggi la smetta di dare la colpa ad altri e risolva questa emergenza epocale”. ...

Autostrade - Renzi : “Di Maio odia chi crea lavoro”. Il vicepremier : “È nato il partito dei Benetton - tutti contro il M5s” : “È nato il partito dei Benetton“. Il vicepremier Luigi Di Maio torna sulla questione Autostrade e ribadisce l’intenzione da parte del M5s di revocare la concessione alla società del gruppo Benetton come conseguenza del crollo del Ponte Morandi. Ieri il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato che da una prima lettura del parere elaborato dalla commissione tecnica di esperti emerge “un grave inadempimento da ...

Matteo Renzi : "Io non rappresento più il Pd - contro Di Maio reagisca il partito del Pil" : Matteo Renzi analizza la scorsa settimana, positiva per l’Italia grazie a “tre ottime notizie”, ma rovinata da Luigi Di Maio. In un’intervista al Sole 24 Ore, l’ex segretario del Pd afferma che “io non rappresento più il Pd, tocca ad altri dare la linea”, ma “più che una reazione dal solo Pd, mi aspetto una reazione dal Pdc, il partito della crescita. Davvero vogliamo lasciare questo ...

Comiso - controlli e sanzioni per chi non usa mastelli diffeRenziata : controlli, sanzioni e verifiche incrociate con le utenze per chi non usa ancora i mastelli della differenziata a Comiso.