Matteo Salvini e i fondi russi | nella Lega fanno i nomi del complotto | Se Macron e

Matteo Salvini - il retroscena dal cuore Lega : "Conte - una presa per il c***". Sono convinti : gioca per Di Maio : Rientra in parte il caso-Fico sul Decreto sicurezza bis (Sono stati riammessi gli emendamenti della Lega su Polizia e Vigili del fuoco giudicati inammissibili giovedì), ma nel cuore del Carroccio la rabbia è ancora tutta per il premier Giuseppe Conte. Il clima, già rovente, è reso incandescente anch

Dl Sicurezza bis - Matteo Salvini : “O c’è il pacchetto polizia completo o è un problema per il governo” : Matteo Salvini chiede che vengano riammessi tutti gli emendamento che riguardano le misure per la polizia e per i Vigili del fuoco: "La Lega non farà passo indietro. Vado dagli amici alleati e dico o passa questo emendamento oppure non si va avanti. Io porto pazienza su flat tax, sull'autonomia, sui problemi delle imprese ma su questo m'incazzo".Continua a leggere

Matteo Salvini : “Mai un rublo - un dollaro - un gin tonic - un pupazzetto da nessuno” : Per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, tutta la questione dei presunti fondi russi alla Lega è ridicola. Il leader del Carroccio ha affermato, sottolineando di avere la coscienza a posto e di non rispondere per affermazioni che fanno altri: "C'è molta fantasia. Siamo seri dai... e gli hacker russi che manipolano le elezioni, e il petrolio, e gli americani!"Continua a leggere

La stupida teoria del "se attaccate Matteo Salvini sui migranti quello conquista voti" : Anche a sinistra c'è chi è caduto nella trappola e davanti al peggio resta in silenzio per paura dei sondaggi Libia, diteci se questo per voi è un porto sicuro" Carola, Greta, Malala e le altre: quando il dissenso è donna " Il dovere di tenere la rotta"

Matteo Salvini - Savoini e fondi russi - Repubblica ci sguazza : "Moscopoli - i blitz della Lega alla Camera" : A sinistra si buttano a capofitto sul caso "fondi russi" alla Lega e Repubblica, come da copione, ci sguazza. E così l'inchiesta milanese su Gianluca Savoini, il presidente dell'associazione Lombardia-russia intercettato nell'ottobre 2018 a Mosca mentre secondo il sito americano Buzzfeed trattava fi

Matteo Salvini e i fondi russi - il Tg2 bombarda la sinistra : "Vi ricordate il Pci e i sovietici?" : "Ma vi ricordate il Partito comunista?". Il Pd chiede una commissione d'inchiesta contro Lega e Matteo Salvini per i (presunti) finanziamenti dalla russia. Memoria corta, e ci pensa il Tg2 a rinfrescarla a chi, a sinistra, si indigna per il caso di Gianluca Savoini, indagato dal Tribunale di Milano.

Matteo Salvini - il sondaggio di Ilvo Diamanti : gradimento in salita nonostante Sea Watch e scandali russi : Non ci sono Putin, scandali russi o Sea Watch che tengano. Il sondaggio Demos di Ilvo Diamanti per Repubblica certifica come Matteo Salvini sia l'unico leader politico con gradimento stabilmente in salita. Insieme al capo della Lega tiene bene anche Giuseppe Conte, anche se il premier è visto dagli

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : ecco le parole del premier Conte e di Matteo Salvini : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è espresso sull’importante capitolo dell’autonomia differenziata, questione che sta catalizzando l’attenzione del personale scolastico. ‘Ho aggiornato Fontana sul lavoro che stiamo facendo’ – ha dichiarato il premier dopo la visita alla mostra ‘Genio e impresa’ a Palazzo Lombardia. ‘Vogliamo arrivare in dirittura finale, ci siamo quasi, ci sono ...

Matteo Salvini e i fondi russi - il suo sospetto : "Chi mi vuole colpire". Usa - Russia e 007 - bomba politica : L'intercettazione di Gianluca Savoini risale al 18 ottobre 2018, l'audio è stato registrato da ignoti. E lo "scandalo Metropol" esplode solo ora grazie a un articolo del sito Buzzfeed, senza che si sappia se la "trattativa" tra "l'emissario leghista", ex portavoce di Matteo Salvini, e rappresentanti

Matteo Salvini - la Chirico e la verità su sessismo - Carola Rackete e Spadafora : "Il più virile nel M5s..." : E giustamente, dopo razzista, fascista e nazista, mancava solo l'epiteto di sessista per il Gran Cattivone Matteo Salvini. Non avendo più argomenti politici né voti per contrastarlo, ormai gli avversari la buttano sull'insulto gratuito, sul marchio d'infamia, sulla delegittimazione a priori e a pres

Matteo Salvini : "La nave Alex ha dimostrato che quelli non sono naufragi - ma viaggi organizzati" : "Il caso della nave Alex ha dimostrato l'efficacia del decreto Sicurezza bis. quelli non sono naufragi, ma viaggi organizzati da trafficanti dietro pagamento di denaro. È traffico organizzato di esseri umani" ha riferito il Ministro durante il question time al Senato. L'imbarcazione della ong Medite

Matteo Salvini - minacce dall'ex terrorista rosso : "Una volta i proiettili li consegnavamo di persona" : Enrico Galmozzi, ex terrorista nonché fondatore dell'organizzazione armata di estrema sinistra denominata Prima Linea, minaccia Matteo Salvini su Facebook. "I proiettili in busta non mi fermeranno. Giù la testa co*****e. Non fare il cinema che ti va di c**o: una volta invece di spedirli li consegnav

Carola Rackete querela Matteo Salvini : “Chiudere i profili Twitter e Facebook - istigano a delinquere” : Chiudere i profili Twitter e Facebook di Matteo Salvini perché “istigano a delinquere“. Lo chiedono i legali di Carola Rackete nell’esposto che presenteranno il 12 luglio contro il ministro dell’Interno. Gli avvocati della capitana della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca che ha salvato 42 migranti in acque libiche e li ha portati a Lampedusa forzando il blocco italiano, affermano che “le esternazioni che qui si ...

Decreto Sicurezza - Matteo Salvini contro Roberto Fico : "Problema politico" - salta tutto? : "Un problema politico". La Lega chiede la sospensione dei lavori sul Decreto Sicurezza bis, all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera. La colpa è "l'ostruzionismo burocratico" denunciato dal Carroccio riguardo all'atteggiamento di Roberto Fico, presidente della Camer