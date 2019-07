CASSETTE DI SICUREZZA La mossa che occorre oltre al condono della Lega

Luigi Di Maio : "Tasse sulle CASSETTE di sicurezza? Dal M5s nessun condono" : “Anche oggi sento qualcuno parlare di condoni e di voler tassare le cassette di sicurezza. Primo: nessun condono col Movimento 5 Stelle! Secondo: noi ai grandi evasori e ai delinquenti non facciamo regali, li mandiamo in carcere!”. Luigi Di Maio risponde su Facebook a proposito del riaffacciarsi delle ipotesi di condono sui beni contenuti nelle cassette di sicurezza e nascosti al fisco.È stato il sottosegretario leghista ...

Conto corrente : patrimoniale flat tax e reddito dopo CASSETTE di sicurezza? : Conto corrente: patrimoniale flat tax e reddito dopo cassette di sicurezza? All’inizio fu Quota 100, poi venne il reddito di Cittadinanza e quindi la flat tax. Tutte misure fatte ripetendo il solito ritornello: “I soldi ci sono”. E senza toccare il Conto corrente. Affermazioni rilasciate da Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i due vicepremier, e dal loro entourage di economisti ed esperti di cifre. Eppure il possibile avvio di una procedura per ...

CASSETTE di sicurezza segrete - senza un condono non recuperi i soldi : L'unica cosa che tira in Italia è il condono. L'altro ieri il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha fornito numeri strabilianti sui possibili incassi dello Stato in riferimento alla rottamazione ter delle cartelle Equitalia e al "saldo e stralcio". Parliamo di potenziali entrate per quasi 28 milia

CASSETTE di sicurezza banca : tassazione - cosa sono e deposito massimo : Cassette di sicurezza banca: tassazione, cosa sono e deposito massimo Tassare i liquidi nascosti nelle Cassette di sicurezza in banca, attuando una sorta di nuova pace fiscale che consenta ai detentori di far circolare nel mercato quel denaro previo il pagamento di un’aliquota, un’imposta che può essere del 15% o del 20%. Il leader leghista Matteo Salvini ha parlato di centinaia di miliardi di soldi fermi nelle Cassette di sicurezza, e il ...

CASSETTE di sicurezza : come funzionano - quanti soldi contengono e perché metterli in circolazione : «Far emergere» i depositi degli italiani confinati nelle Cassette di sicurezza e rimettere in circolo denari per gli investimenti. Il vicepremier Matteo Salvini, nel corso di un intervento in tv, ha lanciato una nuova proposta di «pace fiscale» che ha avuto molta eco e continua a far discutere. Secondo Salvini, intervenuto a Porta a Porta l'11 giugno, bisognerebbe «far emergere» questa ricchezza immobilizzata nei caveau delle banche. «Mi dicono ...

CASSETTE di sicurezza : il condono costerà il 15% : Non una tassa, nel senso di un prelievo patrimoniale, ma una sanatoria sui contanti contenuti nelle Cassette di sicurezza, sul modello delle operazioni di voluntary disclosure dei capitali detenuti...

CASSETTE di sicurezza - la Procura boccia l’idea di Salvini : “Sono solo chiacchiere al vento” : I primi a storcere il naso sono stati proprio i magistrati della Procura milanese: andare a colpire chi nasconde i soldi nelle Cassette di sicurezza non sarebbe né facile né semplice....

CONDONO CASSETTE SICUREZZA/ Il messaggio all'Ue dietro le parole di Salvini : Si sta parlando molto in queste ore di CASSETTE di SICUREZZA dopo le dichiarazioni di Salvini sui soldi che bisognerebbe rimettere nel circuito economico

Nelle CASSETTE di sicurezza un tesoro di 150 miliardi di euro. Salvini insiste sul condono : Un tesoro che si aggira sui 150 miliardi di euro, nel buio di milioni di ‘cofanetti’ custoditi nei caveaux delle banche. Sono questi i numeri che, a grandi linee, descrivono il mondo delle cassette di sicurezza detenute dagli italiani, finito sotto i riflettori in questi giorni dopo che il vice premier Matteo Salvini ha rilanciato l’ipotesi di una pace fiscale sui soldi nascosti. Immediate le critiche degli avversari politici, ...

CASSETTE di sicurezza tra patrimoniale e condono : il Governo guarda ai "soldi sotto il materasso" : Il vicepremier Salvini assicura niente nuove tasse ma il Governo si trova alla prova del nove con la nuova legge di bilancio...

Lega : pace fiscale anche sulle CASSETTE di sicurezza per recuperare risorse : Una sanatoria sulle cassette di sicurezza, sulla falsariga delle operazioni di voluntary disclosure sui capitali all'estero attuate con un discreto successo nella scorsa legislatura. La proposta...

Fisco - Salvini : “Tasse su conti correnti e CASSETTE di sicurezza? Sono cazzate di giornalisti in malafede” : “A proposito di bufale: ho sentito che avrei proposto tasse su conti correnti, cassette di sicurezza e una patrimoniale. Ma figurati, Sono cazzate di giornalisti che non capiscono o in malafede”. A dirlo, in diretta Facebook sul tetto del Viminale, Matteo Salvini. Il leader della Lega, a Porta a porta, aveva parlato di “pace fiscale per far emergere il denaro contante depositato nelle cassette di sicurezza“. Questa ...