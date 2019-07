Mercato NBA – Philadelphia mette le mani su Al Horford | siglato anche il rinnovo con

Mercato NBA – I dettagli del contratto di Kevin Durant con i Nets : presente una player option nel 2022 : Resi noti i dettagli del contratto firmato da Kevin Durant con i Brooklyn Nets: presente una player option nel 2022 La firma di Kevin Durant con i Brooklyn Nets ha sorpreso il panorama NBA. Il cestista degli Warriors ha rifiutato la player option presente nel contratto con Golden State per accordarsi con la franchigia di Brooklyn, insieme all’amico Kyrie Irving, con il quale potrà dividere il campo dalla prossima stagione dopo essersi ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard mette i Clippers spalle al muro : la modifica del contratto lo ‘adegua’ a Paul George : Kawhi Leonard modifica il suo contratto con i Clippers: sarà un triennale con scadenza uguale a quella di Paul George Kawhi Leonard si è dimostrato un grande stratega in queste settimane. Mentre tutti i free agent di livello hanno firmato nei primi giorni di Mercato, Kawhi e il suo entourage si sono presi del tempo per decidere la sua prossima destinazione. L’ex Raptors ha studiato la situazione, contattato diverse superstar e si è poi ...

Mercato NBA – Pronti due grandi ritorni : Amar’e Stoudemire e Monta Ellis cercano squadra : Amar’e Stoudemire e Monta Ellis Pronti al ritorno in NBA: i due veterani hanno svolto un workout privato con 12 franchigie L’NBA resta il torneo più ‘attraente’ al mondo, tanto che anche chi era andato a cercare fortuna altrove, prima o poi, decide di farci ritorno. Nel prossimo futuro potremo rivedere nella lega due grandi nomi del passato: Amar’e Stoudemire e Monta Ellis, il primo lontano dalla lega dal 2016, il secondo dal 2017. Secondo ...

Mercato NBA – Il clamoroso dietro front di Marcus Morris : firma con gli Spurs ma vuole i Knicks : Marcus Morris sta seriamente pensando di annullare la sua firma con i San Antonio Spurs per puntare ad un accordo più remunerativo con i New York Knicks A volte l’ufficiliatà delle notizie di Mercato è solo una formalità, altre volte è una condizione necessaria per ‘blindare’ i contratti, prima che qualcuno cambi idea. Se non ci credete basta chiedere ai San Antonio Spurs alle prese con il dietro front di Marcus Morris. Il cestista ex ...

Mercato NBA – D’Angelo Russell ‘perdona’ i Nets : “è business! Pensavo di restare a lungo ma…” : D’Angelo Russell perdona i Nets dopo l’arrivo di Kyrie Irving e il suo conseguente mancato rinnovo: il giovane playmaker ha capito come ‘funziona’ la lega Scaricato dai Lakers per necessità (leggasi: liberarsi di Mozgov), D’Angelo Russell sembrava aver trovato la sua dimensione ai Nets. Squadra giovane e tosta, proprio come lui, capace di arrivare ai Playoff guidata dal suo playmaker in grado di mettere a referto 21.1 punti, 3.9 rimbalzi e ...

Mercato NBA – Sorprendente decisione di Golden State - tagliato Shaun Livingston : La franchigia californiana ha deciso di tagliare il contratto di Livingston, garantendogli comunque due milioni di dollari Si chiude praticamente un’era per Golden State che, dopo gli addii di Andre Iguodala e Kevin Durant, saluta anche Shaun Livingston. LaPresse/Reuters Il contratto del giocatore statunitense è stato tagliato dagli Warriors prima che divenisse completamente garantito, versandogli solo due milioni dei 7.7 che ...

Mercato NBA – Russell Westbrook verso Miami : gradimento reciproco fra le parti : Russell Westbrook sempre più convinto di voler lasciare i Thunder: i Miami Heat mostrano il proprio interesse e il giocatore ricambia In pochi giorni la situazione in casa Thunder sembra essere precipitata. L’addio di Paul George ha dato il via ad un effetto domino che potrebbe culminare con il rebuilding totale. Resta solo un nodo da sciogliere: cedere o meno Russell Westbrook. Nonostante un contratto pluriennale che lo lega alla ...

Mercato NBA – Colpo a sorpresa degli Hawks : in arrivo Jabari Parker : Gli Atlanta Hawks pronti a firmare Jabari Parker: per l’ex cestista di Bulls e Wizards è pronto un contratto biennale Prosegue la fase di ricostruzione degli Atlanta Hawks. La franchigia della Georgia ha optato per la creazione di un core giovane, guidato da leader Trae Young, con al seguito John Collins, Kevin Huerter, DeAndre Hunter e Cam Reddish. Secondo Yahoo Sport è in arrivato anche un altro prospetto interessante, Jabari Parker, in ...

Mercato NBA – Nuovo colpo per i Lakers : in arrivo Avery Bradley tagliato dai Grizzlies : I Los Angeles Lakers pronti a firmare Avery Bradley: la guardia, tagliata nelle ultime ore dai Memphis Grizzlies, firmerà un biennale Il Mercato dei Los Angeles Lakers non si ferma più. Dopo l’arrivo di Anthony Davis, primo colpo di Mercato dei giallo-viola, la franchigia losangelina ha firmato una serie di nomi utili a puntellare il proprio roster. L’ultimo dei quali è in arrivo direttamente da Memphis. Dopo essere stato tagliato dai ...

Mercato NBA – Retroscena Kawhi Leonard - Paul George era il ‘piano C’ : contattati prima Kevin Durant e Kyrie Irving : Kawhi Leonard ha provato a contattare Kevin Durant e Kyrie Irving per convincerli a trasferirsi con lui ai Clippers: Paul George è stato solo il ‘piano C’ Kawhi Leonard ha sorpreso tutti scegliendo di unirsi ai Clippers nei giorni scorsi. L’MVP delle Finals aveva una strategia ben chiara in mente: avrebbe firmato per i Clippers solo se avesse avuto la certezza di avere al suo fianco una seconda stella di alto livello. Si ...

Mercato NBA – Jerami Grant ceduto dai Thunder ai Nuggets : ecco i dettagli della trade : Gli Oklahoma City Thunder si liberano di Jerami Grant: l’ala ceduta ai Denver Nuggets in cambio della prima scelta al Draft NBA 2020. OKC risparmia 39 milioni fra stipendi e luxy tax Dopo l’addio di Paul George, tanto inaspettato quanto doloroso, gli Oklahoma City Thunder hanno deciso di puntare a rifondare la squadra. Fatta una vera e propria scorpacciata di scelte future al Draft, OKC ha ceduto Jerami Grant ai Denver Nuggets ...

Mercato NBA – Rockets su Russell Westbrook anche senza sacrificare Chris Paul : ecco l’offerta ad OKC : Gli Houston Rockets vorrebbero portare Russell Westbrook in Texas: l’offerta ad OKC potrebbe non comprendere il nome di Chris Paul Dopo l’addio di Paul George, arrivato in maniera abbastanza inaspettata, gli Oklahoma City Thunder si ritrovano a dover prendere una decisione importante sul futuro di Russell Westbrook. Il roster attuale non consente ai Thunder di sperare in qualcosa di più di un posto nei Playoff che, ad oggi, appare anche ...

Mercato NBA – Accordo trovato : Delon Wright ai Dallas Mavericks - i dettagli : Delon Wright saluta Memphis per iniziare una nuova avventura con i Dallas Mavericks, i dettagli Wojnarowski continua a regalare perle di Mercato sul suo profilo Twitter. Scambi, acquisti e importanti addii dal mondo dell’NBA. Nella serata di ieri è arrivata anche l’indiscrezione dell’Accordo trovato tra i Dallas Mavericks ed i Memphis, per Delon Wright, in cambio di due future seconde scelte. Il cestista firmerà un ...

Mercato NBA – Kemba Walker ai Celtics : l’annuncio ufficiale della squadra di Boston : Kemba Walker saluta gli Hornets: arriva l’annuncio ufficiale dei Boston Celtics Continuano i colpi di Mercato a tenere vivi e gli appassionati di NBA in attesa della nuova stagione. Dopo l’annuncio ufficiale dell’addio di Iguodala agli Warriors, arriva la comunicazione ufficiale dei Celtics, che hanno ingaggiato Kemba Walker: “Kemba ha giocato al livello dei migliori della lega per tanti anni. Con le sue doti e la sua ...