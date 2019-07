Chiara Ferragni incinta? I fan fanno già gli auguri

Schiaffo alla miseria! Chiara Ferragni e il costo della giacca è da capogiro : Chiara Ferragni, non smettete di stupire, la fashion influencer italiana più famosa al mondo e ogni volta che posta foto e video sui social riesce ad attirare l’attenzione di milioni di followers. Nelle ultime ore ha sfoggiato un capo davvero molto particolare che però non si adegua molto alle bollenti temperature estive degli ultimi giorni, ovvero una giacca di pelle Louis Vuitton con tasche e dettagli ispirati alle creazioni di piccola ...

Alessia Marcuzzi vicina a Chiara Ferragni. Photoshop? “Gli sono grata” : Alessia Marcuzzi chiama in causa Chiara Ferragni: messaggio condiviso. La conduttrice poi smentisce alcuni giornalisti: “sono grata a Photoshop” Alessia Marcuzzi nel segno dell’ironia. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, nelle scorse ore, ha fatto apparire sui suoi profili social uno scatto visibilmente ritoccato. Una classica caricatura in cui spuntano dei glutei abnormi. Il gesto, pervaso […] L'articolo Alessia ...

Chiara Ferragni - vacanze lussuose con Fedez e Leone a Como. I fan notano un dettaglio : «Sono illegali» : Chiara Ferragni e le vacanze lussuose con Fedez e Leone a Como. L'influencer più famosa del mondo ha trascorso un week end da sogno con la famiglia al completo (anche mamma e sorelle) in...

Fedez e Chiara Ferragni sul Lario/ Video : "Lord" Leone come Archie : Fedez e Chiara Ferragni sul Lario: weekend di relax sul lago di Como per i Ferragnez. Video: "Lord" Leone come Archie a Villa Sola Cabiati.

Chiara Ferragni e Fedez stregano tutti alla sfilata Fendi : Chiara Ferragni e Fedez sono stati ospiti della sfilata organizzata ieri sera da Fendi. Roma, ai piedi del Colosseo, questa la location che ha regalato a tutti gli ospiti una serata in un contesto davvero suggestivo. I Ferragnez per l’occasione hanno indossato abiti rigorosamente firmati Fendi, protagonisti indiscussi come sempre. Migliaia i repost dei fan sui social network, primo tra tutti Instagram dove l’influencer vanta una quantità di ...

Scatto romantico per Chiara Ferragni e Fedez. Ma lui beccato con un ‘aiutino’ : Come dice il proverbio? Altezza è mezza bellezza. Devono saperlo bene Chiara Ferragni e Fedez, la coppia più famosa, o perlomeno tra le più famose, criticate, seguite, amate e odiate al tempo stesso, d’Italia. L’ultimo loro Scatto, infatti, ha suscitato opinioni abbastanza contrastanti tra i fans. Al quale occhio, si sa, non sfugge veramente nulla! Basta un capello fuori posto, uno sguardo di traverso, un sorriso diverso dal solito che ecco la ...

Chiara Ferragni insultata per strada : lo sfogo su Instagram : insultata per strada da una mamma di fronte alla sua bambina. Chiara Ferragni si sfoga su Instagram rivelando un brutto episodio che le è accaduto. L’influencer non è esente dalle critiche e, al contrario, sono tantissimi i follower che spesso la criticano pesantemente su Instagram. Nel mirino c’è spesso la sua forma fisica, in particolare i piedi e il seno piccolo. Chiara ha sempre affrontato tutto con il sorriso, rispondendo a tono agli haters ...

Come hai fatto? Chiara Ferragni e Fedez - foto romantica al Colosseo : Chiara Ferragni e Fedez sono appena arrivati a Roma per il Fendi Show. Ma prima dell’evento, Come una coppia innamorata qualsiasi, si sono scattati una foto davanti al Colosseo. Condivisa su Instagram, la tenera immagine ha fatto il giro del web. Ma ai fan non è sfuggito un particolare… \\«Fede ti sei messo su un gradino per sembrare più alto?», chiede una fan. E ancora: «Hai messo i tacchi stasera? Dì la verità». «Smettila di rubare i tacchi ...

Chiara Ferragni e Fedez - foto romantica al Colosseo. Ma i fan notano qualcosa di strano : «Come hai fatto?» : Chiara Ferragni e Fedez sono appena arrivati a Roma per il Fendi Show. Ma prima dell'evento, come una coppia innamorata qualsiasi, si sono scattati una foto davanti al Colosseo. Condivisa su...

Chiara Ferragni - 40enne le dice che è brutta senza make-up - lei replica : 'Sono scioccata' : Chiara Ferragni vittima di "body shaming"? Stando a quello che ha raccontato l'influencer questa mattina su Instagram, sembra proprio che anche lei sia stata presa di mira da qualcuno per il suo aspetto fisico apparentemente non perfetto. La moglie di Fedez ha fatto sapere di essere stata insultata da una donna di 40 anni mentre scendeva da un taxi: questa persona avrebbe consigliato alla figlia di non avvicinarsi a lei perché senza trucco è ...

Chiara Ferragni su Instagram racconta un aneddotto successo per strada : Chiara Ferragni oltre a doversi difendere dagli attacchi che arrivano dal web, si deve difendere pure mentre si trova in strada, un lungo post su”Instagram” l’influencer ha raccontato un aneddoto davvero assurdo. È stata insultata per strada, mentre scendeva da un taxi, da una donna di circa 40 anni in compagnia di sua figlia. E tutto perché era senza trucco. L’episodio ha generato in lei una riflessione amara sui tempi ...

Sembri una m... senza trucco! Chiara Ferragni insultata per strada : L'estate di Chiara Ferragni sembra all'insegna della lotta contro il body shaming. Dopo aver difeso sua sorella Valentina pochi giorni fa per un attacco social, lei stessa è rimasta vittima di un commento spiacevole\\ Chiara Ferragni è sempre più vittima dell'invidia sociale. Sotto i suoi post piovono copiosi gli insulti e le critiche a ogni sua foto e video ma nelle scorse ore è stato scavalcato il confine tra social e realtà. Lo ...

Chiara Ferragni sono stata insultata per strada : Chiara Ferragni oltre a doversi difendere dagli attacchi che arrivano dal web, si deve difendere pure mentre si trova in strada. Non solo ‘leoni da tastiera’ contro Chiara Ferragni, ma anche persone in carne e ossa e madri di famiglia. In un lungo post su Instagram l’influencer ha raccontato un aneddoto singolare. È stata insultata per strada, mentre scendeva da un taxi, da una donna di circa 40 anni in compagnia di sua figlia. ...

Chiara Ferragni insultata per strada - il lungo sfogo su Instagram : "Un commento terribile - sono scioccata!" : Brutta avventura per Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale più celebre d'Italia sposata con Fedez deve fare nuovamente i conti con le malelingue. Stavolta l'episodio che le è capitato l'ha lasciata di stucco come racconta sul suo profilo Instagram tramite un lungo sfogo accompagnato da uno scatto di lei mentre gioca con suo figlio Leone Lucia.Chiara è meravigliata per delle parole per nulla carine rivolte da una signora ("Probabilmente ...