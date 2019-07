Calciomercato Inter | Lukaku caldo | mercoledì blitz a Manchester?

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L’continua a lavorare per Romelu: possibile incontro colUnitedper cercare l’accordo.“powered by Goal”L‘, nonostante le buone prestazioni di Lautaro Martinez in Copa America, è ancora alla ricerca di un attaccante da mettere a disposizione di Antonio Conte, vista la decisione di dare il benservito a Mauro Icardi.Come noto il primo nome sul taccuino del nuovo allenatore nerazzurro è quello di Romelu, bomber belga delUnited.Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di domani o comunque nei prossimi giorni una delegazione della società milanese dovrebbe volare aper incontrare la dirigenza dei Red Devils.Come noto, almeno per il momento, la dirigenza inglese non ha alcuna intenzione di fare sconti sul prezzo del cartellino, che è stato fissato in 75 milioni di sterline, ossia circa 83 ...

DiMarzio : #Barella, @Inter e @CagliariCalcio d’accordo sulla valutazione: 45 milioni più bonus. Ora club al lavoro per chiude… - DiMarzio : #Barella, nuovo incontro poco fa @Inter @CagliariCalcio: parti sempre più vicine @SkySport #calciomercato - FabrizioRomano : #Inter può essere già domani la missione a Manchester per Romelu Lukaku: lavori in corso ???? @SkySport #calciomercato -