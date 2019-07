Sabrina e il single Giulio… La proposta choc a Temptation Island (Di venerdì 5 luglio 2019) Sarà una puntata di Temptation Island 2019 particolarmente infiammata quella che ci attendere lunedì sera su Canale 5. Ci sarà un nuovo falò di confronto tra Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco. Inoltre, Massimo Colantoni andrà su tutte le furie dopo aver visto la fidanzata Ilaria vicinissima al single Javier. Vittorio Collina, invece, si avvicinerà pericolosamente a una delle tentatrici scatenando la reazione della fotonica Katia Fanelli.



Andrea Filomena, poi, chiederà un confronto immediato con Jessica Battistello e, infine, anche Sabrina darà del filo da torcere al fidanzato Nicola. A mettere a dura prova la fedeltà delle fidanzate ci sono i già “famosi” Giulio Raselli e Flavio Barattucci, il primo la “non scelta” di Giulia, il secondo invece ha lasciato il programma nel bel mezzo del trono; Rodolfo Salemi (ex corteggiatore di Mara Fasone a ‘Uomini e Donne’)



E ancora: Alessandro Cannataro (ex corteggiatore di Sara Affi Fella a 'Uomini e Donne') e Federica Lepanto (vincitrice del 'Grande Fratello 14'), infine Nicolas Bovi, ex di Beatrice Valli e papà del piccolo Alle. Il terzo appuntamento con il reality dei sentimenti sarà ricco di colpi di scena a partire da una proposta che arriverà per Giulio Raselli. Ecco, infatti, cosa si legge sul magazine di Uomini e Donne: "Sabrina, fidanzata con Nicola, di 12 anni più giovane di lei, arriva a una proposta choc che riguarda il single Giulio".

Che Sabrina abbia un interesse per lui è apparso palese già dalle prime due puntate, eppure le cose pare prenderanno una piega diversa e molto più spinta. E chissà cosa proporrà l’audace Sabrina all’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia (tornata single dopo aver rotto con Manuel). Sabrina Martinengo è fidanzata con Nicola Tedde, un ragazzo più giovane di lei di ben 20 anni, e ha deciso di partecipare a Temptation Island 2019 per mettere alla prova la sua relazione. Sabrina, d’altra parte, ha affermato di essere sempre stata con uomini più grandi e che questa è la prima volta che intraprende una storia con un ragazzo.



Tra le coppie che hanno più scatenato l’attenzione del pubblico di Temptation Island 2019 c’è sicuramente quella composta da Vittorio e Katia. La fidanzata “fotonica” del programma di Canale 5 ha suscitato le simpatie di molti ed è infatti già la grande protagonista di questa edizione. Il suo rapporto con Vittorio è però in crisi: se lui si dice innamorato, lei non sembra esserlo.