Giro d’Italia 2020 – Si apre con la cronometro di Budapest | percorso e altimetria della

sportfair

(Di giovedì 27 giugno 2019) Svelata la prima tappa deld’Italia: sarà unada 9.5 km con partenza e arrivo aDopo tanta attesa, quest’oggi è stata svelata la prima tappa deld’Italia. La Corsa Rosa partirà, per la 14ª volta, in territorio straniero, questa volta dall’Ungheria. Sarà la capitale ungherese,, ad ospitare partenza e traguardo finalefrazione inaugurale. La prima tappa sarà unalunga 9.5 km che attraverserà le stradecapitale magiara: un circuito molto veloce che inizia con un lungo rettilineo, infilandosi poi in alcune stradine sinuose fino ad attraversare il Danubio, regalando anche uno scorcio suggestivocittà. Il tratto finale in salita risulta molto suggestivo e garantirà agli specialistivelocità la prima occasione per mettersi in mostra. Stage 1ITT 9th May– ...

giroditalia : Only one day left and we will find out everything about the Grande Partenza of the Giro d’Italia 2020! | Manca solo… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Giro d'Italia, svelate le tappe ungheresi: apre la crono di Budapest - PayInCrypto : Giro d'Italia. Due tappe, una regione: Via Emilia grande protagonista della Corsa Rosa -