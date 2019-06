Oroscopo weekend 29-30 giugno | Capricorno stacanovista | attriti lavorativi per Vergine

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Neldal 29 al 302019, la Luna si sposterà dal Toro, dove staziona Urano, al segno dei Gemelli, dove sosta anche Venere. Mercurio sarà in Leone e Nettuno in Pesci. Saturno e Plutone stabili in, come Giove nel segno del Sagittario. Marte, il Nodo Lunare e il Sole si troveranno nel segno del Cancro. Toro concentrato Ariete: nervosi. Gli astri dissonanti in queste due giornate potrebbero rendere nervosi i nati del segno, specialmente nell'ambiente lavorativo in cui un collega potrebbe esagerare nei comportamenti. Toro: concentrati. L'obiettivo non è molto vicino, ma i nati Toro non si scoraggeranno e lavoreranno duro e con la massima concentrazione per giungere alla meta in tempi ridotti. Amore in secondo piano....

