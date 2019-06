I retroscena di Blogo | Lisa Marzoli si gode la Vita in diretta estate ma resta al Tg2

I retroscena di Blogo : ecco i Palinsesti Rai - show in esterna a Milano il 9 luglio : Fino allo scorso anno la presentazione dei Palinsesti della televisione pubblica avveniva prima a Milano e poi a Roma. Il rito che dovrebbe servire a presentare agli inserzionisti e ai media in genere i programmi che andranno a comporre la programmazione della televisione pubblica aveva dunque due step, il primo presso gli studi Rai di via Mecenate ed il secondo a Roma presso gli studi della Dear, ora intitolati a Fabrizio Frizzi. ...

retroscena Blogo : Sanremo 2020 - con Amadeus conduttore il direttore artistico sarà Mogol? : Sembrerebbe fatta per Amadeus alla guida del Festival di Sanremo 2020. Dopo settimane di indiscrezioni e di endorsement di alcuni big della televisione italiane (dal suo amico Fiorello a Maurizio Costanzo), nei prossimi giorni potrebbe arrivare la conferma ufficiale. Il nodo della questione sembra essere, come raccontato anche da altre testate nelle scorse ore, quello della direzione artistica. Amadeus e il suo manager Lucio Presta vorrebbero ...

retroscena Blogo : a Unomattina da settembre con Poletti ci sarà Lisa Marzoli (o Francesca Fialdini)? : Il palinsesto estivo è partito solo da pochi giorni, ma è già tempo di promozioni in vista della prossima stagione televisiva. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, da settembre prossimo alla guida di Unomattina, in base alle intenzioni della direttrice di Rai1 Teresa De Santis, dovrebbe essere confermato Roberto Poletti, attualmente padrone di casa nella versione estiva con Valentina Bisti. Insieme al giornalista 'biografo di Salvini' ...

I retroscena di Blogo : Tale e quale show 2019 con Zequila - Rinaldi e Mendez fra i provinati : Si sono svolti nelle ultime ore gli ultimi provini per la nuova edizione di Tale e quale show, il varietà del venerdì sera della prima rete della Rai che tornerà in onda da metà settembre sempre con la conduzione e direzione di Carlo Conti. I retroscena di Blogo: Tale e quale show 2019 conferma la giuria ed ecco i primi provinati Anticipazioni sulla nuova edizione dello show condotto e diretto ...

I retroscena di Blogo : i Giochi senza frontiere in Tv : «Attention! Trois, deux, un... (fischio d'inizio)»Questo era il "grido" di partenza delle gare che popolavano i Giochi senza frontiere televisivi nella Rai, precisamente sulla Rete 2, lanciato dai mitici giudici di gara Gennario Olivieri e Guido Pancaldi. Di tempo ne è passato davvero molto, ma i ricordi, per molti fanciulleschi di quei Giochi, semplici, genuini e sostanzialmente ingenui, sono rimasti fissati nella mente e solo sentirlo ...

retroscena Blogo : La Prova del cuoco - le idee di Elisa Isoardi per la nuova stagione : Work in progress per la nuova edizione di La Prova del cuoco. Nel cooking show mattutino, che tornerà su Rai1 a partire da settembre prossimo, ci saranno alcune novità. Un po' perché è inevitabile che ci siano, un po' perché la stagione da poco conclusa non ha entusiasmato sul piano degli ascolti ma anche del prodotto nel suo complesso.Elisa Isoardi, confermata alla conduzione del programma prodotto da Endemol e portato al successo da ...

I retroscena di Blogo : arriva Amici vip nell'autunno di Canale 5? : Vi abbiamo dato conto dello spostamento di Music farm in un primo momento posizionato nei lunedì di inizio autunno su Canale 5. Il programma di Magnolia che dovrebbe essere guidato da Alessia Marcuzzi troverebbe il suo posto nel palinsesto di Canale 5 ad inizio 2020, dopo la messa in onda della nuova serie del Gf vip condotta da Alfonso Signorini in partenza a novembre 2019. I retroscena di Blogo: ...

retroscena Blogo : La vita in diretta - Matano con Cuccarini e tutti (in Rai) felici e contenti? : Insieme a Lorella Cuccarini, in procinto di approdare a La vita in diretta, come anticipato a marzo da Blogo, ci sarà davvero Milo Infante, come vi abbiamo raccontato mercoledì scorso? Difficile fornire una risposta certa ora, visto che, secondo quanto ci risulta, in casa Rai non sarebbe ancora stata presa ufficialmente alcuna decisione in questo senso. Certo è che l'unico in grado di insidiare la candidatura di Infante (oltre a Tiberio ...

I retroscena di Blogo : rinviato Music farm su Canale 5 : Pareva davvero quasi tutto deciso e proprio da queste colonne ad inizio maggio avevamo scritto del varo di una nuova serie di Music farm, il talent show in salsa reality che fu varato da Amadeus e poi da Simona Ventura nella Rai2 di Antonio Marano. Music farm in autunno su Canale 5 (Anteprima Blogo) Anticipazioni sulla prossima stagione televisiva di Canale 5 prosegui la letturaI ...

I retroscena di Blogo : Il Gf vip da novembre su Canale 5 con Signorini (ed il no di Romina Power) : Si è appena chiusa l'edizione del Grande fratello "governata" da Barbara D'Urso che già si sta lavorando all'edizione di autunno-inverno del reality più vecchio della nostra televisione. Scorrono infatti già le prime indiscrezioni rispetto alla nuova edizione di questo programma che ha cambiato la storia del piccolo schermo mondiale.Secondo le informazioni in nostro possesso il Gf vip 2019 partirà a novembre sempre nella giornata del lunedì, ...

I retroscena di Blogo : Trattative per il ritorno di Massimo Ranieri nel sabato sera di Rai1 : Prende sempre più forma il palinsesto della prima rete della Rai per la prossima stagione televisiva. Dopo avervi parlato del nuovo show che arriverà a fine anno con protagonisti Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio e del nuovo format con Milly Carlucci, oggi vi diamo notizie rispetto ad un gradito ritorno in tv. Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada in uno show d'autunno su Rai1 (Anteprima ...

I retroscena di Blogo : Cuccarini-Infante la nuova coppia della Vita in diretta? : Mentre oggi verranno accennati i palinsesti invernali nel Cda Rai e sopratutto dopo aver "sistemato" la conduzione dell'edizione estiva di Vita in diretta è d'obbligo passare ai due anfitrioni dell'edizione autunno-inverno 2019-2020 dello storico contenitore pomeridiano di Rai1. Se Lisa Marzoli, con l'amorevole collaborazione di Beppe Convertini accompagneranno il pubblico accaldato della Rete 1 durante i mesi estivi, chi prenderà il posto di ...

I retroscena di Blogo : Massimo Giletti verso il rinnovo con La7 : Mentre è in onda l'ultima puntata stagionale in diretta di Non è l'Arena su La7 (ci saranno due "meglio di" nelle prossime domeniche) pare che la vicenda di telemercato forse più scottante di questo finale di stagione si avvii verso la sua conclusione. Ci riferiamo a Massimo Giletti che in scadenza di contratto con La7 pareva potesse tornare nelle calde braccia di mamma Rai. Pare però che così non sarà e secondo le informazioni in nostro ...

