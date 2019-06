Colpo alla ' ndrangheta in Emilia | arrestato Giuseppe Caruso presidente del consiglio

Colpo alla 'ndrangheta in Emilia - coinvolto anche amministratore locale : Colpo alla 'ndrangheta in Emilia Romagna, dove la polizia sta eseguendo una serie di misure cautelari nei confronti di un clan famiglia mafiosa Aracri

GOLPE ETIOPIA - PREMIER "SVENTATO"/ Uccisa mente Colpo di stato : allarme della Chiesa : GOLPE ETIOPIA, PREMIER Ahmed 'sventato colpo di stato contro il Governo, ucciso il capo dell'esercito da guardia del corpo'. allarme dalla Chiesa

Colpo alla 'ndrangheta in Emilia - arrestato il presidente del consiglio comunale di Piacenza : Sedici le misure cautelari emesse per presunti appartenenti alla famiglia Grande Aracri di Cutro: tra i destinatari il politico Giuseppe Caruso (Fratelli d'Italia), il boss Francesco Grande Aracri, già condannato per associazione mafiosa, e i figli Salvatore e Paolo.

Roma - 26enne morto alla Sapienza : la Procura indaga per omicidio Colposo : omicidio colposo contro ignoti. Con questa accusa la Procura di Roma sta indagando sulla morte di Francesco Ginese, il giovane di 26 anni deceduto sabato dopo aver provato a scavalcare il muro dell’università della Sapienza per andare a una festa abusiva. Il ragazzo, nella scalata, si era reciso l’arteria femorale. Inutili il ricovero e l’operazione di urgenza al Policlinico Umberto I. Il pubblico ministero Stefano Rocco Fava, ...

Pallanuoto - Colpo di mercato della Pro Recco - torna Pietro Figlioli : “La mentalità vincente in questa società è unica” : La Pro Recco mette a segno un importante colpo di mercato con l’acquisto di Pietro Figlioli. Il capitano del Settebello torna così in biancoceleste dopo due stagioni in Lombardia, prima alla Sport Management e poi al Brescia. Figlioli aveva giocato già nove anni con la Pro Recco nel 2006/2007 e dal 2009 al 2017. Il 35enne nato a Rio de Janeiro è stato il secondo miglior marcatore dell’ultimo campionato con 67 gol e sarà un rinforzo di ...

Pallanuoto - Colpo di mercato della Pro Recco - torna Pietro Figlioli : “La mentalità vincente in questa società è unica” : La Pro Recco mette a segno un importante colpo di mercato con l’acquisto di Pietro Figlioli. Il capitano del Settebello torna così in biancoceleste dopo due stagioni in Lombardia, prima alla Sport Management e poi al Brescia. Figlioli aveva giocato già nove anni con la Pro Recco nel 2006/2007 e dal 2009 al 2017. Il 35enne nato a Rio de Janeiro è stato il secondo miglior marcatore dell’ultimo campionato con 67 gol e sarà un rinforzo di ...

Uomini e donne - Mara Fasone vuole tornare in tv : Colpo di scena dalla De Filippi : Uomini e donne, l’ex tronista Mara Fasone pronta a rimettersi in gioco in tv. L’ex tronista siciliana dopo essersi messa in gioco in tv aveva deciso di concludere il suo percorso prima del tempo, lasciando il trono e non presentandosi più in trasmissione. Forse per questo motivo, oggi, Mara vorrebb

Ragazzo di 20 anni trovato morto con un Colpo d'arma da fuoco alla tempia : Il corpo del giovane è stato rinvenuto in una zona di campagna tra Torre Lapillo a Porto Cesareo, in Salento

Porto Cesareo. Ventenne ucciso da un Colpo di fucile alla testa : Dramma all’alba a Porto Cesareo in provincia di Lecce. Un Ventenne, A. P., studente del luogo, è stato trovato privo

Mercato Napoli - Zazzaroni : “Gran Colpo si può chiudere settimana prossima! Allan può partire…” : Zazzaroni per James Rodriguez la trattativa si può chiudere già la prossima settimana A Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, è intervenuto il giornalista Ivan Zazzaroni che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la trattativa tra Rodriguez-Napoli: “Al primo ci può stare, ma al secondo anno, Ancelotti deve vincere. James Rodriguez vuole assolutamente venire a Napoli, Napoli lo vuole e ...

Silvio Berlusconi - Colpo al cuore dal cerchio magico di Arcore? "Chi andrà alla convention di Giovanni Toti" : Una ventina di giorni alla convention di Giovanni Toti al teatro Brancaccio. Evento di rottura. Evento con cui il governatore della Liguria sfida Forza Italia e il suo leader, Silvio Berlusconi, con cui è in rottura da tempo. Fari dunque puntati sul Brancaccio: chi ci sarà? Chi andrà? Chi se ne terr

Basket : Gigi Datome rassicura i tifosi dopo il brutto Colpo alla testa nella finale Scudetto : Un grande spavento, ma per fortuna tutto si è risolto senza grandi conseguenze. Durante gara-5 della finale Scudetto del campionato turco contro l’Anadolu Efes, Gigi Datome ha sbattuto violentemente la testa, accusando anche una perdita di memoria temporanea. Con un tweet comunque il giocatore sardo ha voluto rassicurare i tifosi dopo la partita con l’Efes. Hello everybody! All good, I’m taking exams but everything is under control! ...

ROBERTO PRUZZO/ 'Zapata alla Roma? Un bel Colpo' - Ballata per Genova - : ROBERTO PRUZZO, l'ex bomber della Roma ospite a 'Ballata per Genova' su Rai1. Sul calcio mercato: 'Senza Dzeko diventa difficile'

Formula 1 - Colpo di scena in casa Ferrari : ecco la decisione di Binotto sull’appello da presentare alla FIA : Il team principal della Ferrari ha deciso di non presentare appello alla FIA in seguito alla penalità inflitta a Vettel in Canada Il risultato del Gp del Canada è definitivo, la Ferrari infatti ha deciso di non presentare appello alla FIA, nonostante il preannuncio di reclamo arrivato nell’immediato dopo gara in Canada. photo4/Lapresse Secondo quanto riferiscono il Daily Mail e la testata tedesca Motorsport Magazin, Mattia Binotto ha ...