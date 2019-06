Se i grillini non fanno niente l' Italia vince | i Giochi del 2026 a Milano e Cortina

Gruber : 'Se siete come Alice - studiate' - Di Battista : 'grillini non significa cogl...i' : Di Battista ha partecipato ieri a una puntata di Otto e Mezzo su La7 e non ha fatto mancare polemiche e discussioni. Ha parlato sia del suo ultimo libro, precisando alcune sue parole diffuse negli ultimi giorni che avevano infastidito anche dei membri del Movimento 5 Stelle, sia della situazione del governo, a suo parere messa in pericolo dai comportamenti di Salvini. Ha quindi spiegato che se l'esecutivo dovesse cadere in tempi brevi, lui si ...

Crescita record della Lega ma i dem hanno più sindaci - la non scelta dei grillini : I vincitori cambiano a seconda del metro che si usa. Se la misura è il numero delle bandierine, allora Nicola Zingaretti ha le sue buone ragioni per provare sollievo perché il Pd ne ha piantate 62 sui 124 comuni dove domenica si è votato (elaborazione dell’Istituto Cattaneo sui dati del ministero dell’Interno). In altre parole, la sinistra continua...

Di Maio e i 5 stelle traditi dalla Lega di Salvini e da Tria - i grillini furiosi non ci stanno : Continuano le liti dentro il governo, questa volta il problema è la lettera preparata per l’UE che a quanto direbbe Di Maio è stata scritta da Tria e la Lega È caos nel governo per la lettera che il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, invierà alla Commissione europea, rispondendo alle preoccupazioni espresse dall’esecutivo comunitario sulla situazione … Continue reading Di Maio e i 5 stelle traditi dalla Lega di ...

Vittorio Feltri - il diktat a Salvini : "Non può soggiacere a quel branco di fessi grillini" : Bisogna saper perdere, ma è difficile anche imparare a vincere. Occorre prudenza e capacità di gestirsi. Salvini ha ottenuto nelle recenti votazioni un risultato eccezionale, nonostante gli attacchi che gli hanno sferrato i giornali e le televisioni, gli avversari di ogni tipo, compresi gli alleati

"M5s ha tradito le nostre speranze". Il pentimento dei vip che non voteranno più i grillini : Attori, intellettuali, cantanti. Erano in tanti ad aver fatto il proprio endorsement per il Moviemento 5 Stelle. Ma oggi in molti hanno iniziato a manifestare il proprio pentimento. Si legge sulla Stampa: In questi giorni se n’è accorta bene Fiorella Mannoia, cantautrice, di sinistra, che nel 2013 spiegava: «I 5 stelle sono davvero in gamba, hanno tutti contro. Io sono di sinistra, per questo non voto Pd». (...) ...

Armando Siri - la strategia suicida dei grillini per non crollare : 'Facciamolo rosolare' : Alla fine il faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Armando Siri c'è stato, ma di effetti immediati sul sottosegretario leghista indagato per corruzione non se ne sono visti. E non è un caso che l'...

I grillini vogliono fermare la Lega : non sarà autonomia regionale : I grillini vogliono fermare la Lega sul tema dell’autonomia regionale. “Il M5S sarà garante della coesione nazionale” sostiene Luigi Di