La moglie di Gianni Nazzaro è stata arresta per furto in autogrill

(Di giovedì 13 giugno 2019) Nada Ovcina è ladel cantante napoletanoarre. La donna che è anche manager dell’artista, mentre viaggiava sull’autostrada A1 verso la Puglia (doveavrebbe dovuto esibirsi per un concerto) avrebbe rubato un hoverboard durante una sosta in. L’articolo è stato ritrovato e sequestrato all’interno dell’abitazione romana della coppia e ora la 77enne si trova agli arresti domiciliari con l’accusa diaggravato. Il fatto risale al 3 maggio.L’auto con a bordo la coppia e il figlio ha fatto sosta presso l’area di servizio La Macchia Ovest di Angani. La donna è riuscita a eludere i dispositivi antitaccheggio e, una volta all’esterno, èimmortalata dalle telecamere mentre saliva su un’auto con due uomini a bordo che l’attendevano nel parcheggio dell’area di sosta. Secondo quanto rivelato dalle forze dell’ordine, Nada ha dei precedenti penali specifici. Nel 2007 fu arrea Napoli perdi alcuni abiti firmati Gucci.Dopo otto anni di passione e matrimonio con Nada Ovcina la loro relazione era naufragata in maniera burrascosa lui l’aveva lasciata per la modella Catherine Frankm seguita da una lunga diatriba giudiziaria. Poi nel 2016 il cantante era stato coinvolto in un gravissimo incidente stradale per il quale aveva rischiato di morire. Il fatto aveva spinto la coppia a tornare insieme.