Bitter Sweet Anticipazioni 13 giugno 2019 | Un romantico appuntamento per Nazli

Bitter Sweet anticipazioni : occhio a DEMET e HAKAN - i due cattivi! : A Bitter Sweet – Ingredienti d’amore non ci sarà spazio soltanto per i buoni sentimenti; a breve, i telespettatori dovranno infatti familiarizzare con i volti di DEMET Kaya (Alara Bozbey) e del marito HAKAN Onder (Necip Memili), due personaggi senza scrupoli che faranno di tutto per entrare in possesso del 48% della Pusula Holding, la società leader nel settore delle costruzioni di proprietà di Ferit Aslan (Can Yaman), il ...

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore : su Canale 5 c’è una nuova “stagione delle ciliegie” : Ozge Gurel C’è un grosso déjà vu nel pomeriggio estivo di Canale 5. Lunedì scorso è partita la telenovela Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore e al pubblico sarà sembrato di tornare indietro di qualche anno, precisamente a quando nel giugno del 2016 debuttò nella stessa collocazione Cherry Season – La Stagione del Cuore, di cui la nuova sembra praticamente la fotocopia. Bitter Sweet- Ingredienti d’amore: una ...

Anticipazioni turche Bitter Sweet - Bulut affidato a Demet : la zia ha un piano diabolico : Bitter Sweet, Anticipazioni dalla Turchia: la custodia di Bulut passa a Demet Saranno tante le emozioni dei telespettatori quando Bitter Sweet entrerà nel vivo degli avvenimenti: a differenza di Cherry Season infatti l’intreccio della soap opera turca prevede colpi di scena molto più frequenti e a tratti drammatici. I principali riguardano la vita di Bulut, […] L'articolo Anticipazioni turche Bitter Sweet, Bulut affidato a Demet: la ...

Bitter Sweet - spoiler al 21 giugno : Hakan e Demet vogliono prendersi cura del bambino : Proseguono le avventure dei protagonisti della soap opera turca in onda su Canale 5, 'Bitter Sweet' che rappresenta una novità all'interno del palinsesto della Mediaset. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 17 per arrivare fino a venerdì 21 giugno sottolineano che sarà al centro dell'attenzione delle trame l'incidente che ha portato alla morte dei genitori di Bulut. La famiglia del bambino rimarrà sconvolta dalla morte dei genitori ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 12 giugno : ottimi ascolti per la soap ma... : Bitter Sweet Ingredienti d'amore, Anticipazioni 12 giugno: Nazli e Ferit si recano ad una festa, ma non mancano imprevisti e colpi di scena.

Bitter Sweet - anticipazioni al 13 giugno : Nazli e Deniz escono insieme : Nuovo spazio dedicato alle entusiasmanti vicende della nuova serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che tengono compagnia al pubblico di Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. Questo sceneggiato narra la storia d’amore tra Nazli un’aspirante ristoratrice, e Ferit un freddo manager. Le anticipazioni relative alla quarta puntata ci dicono che l’aspirante cuoca, dopo aver avuto l’ennesimo scontro con il suo ...

Bitter Sweet - spoiler fino al 21 giugno : il nipote di Ferit viene affidato agli zii : Nonostante siano passati soltanto due giorni dalla messa in onda su Canale 5, la nuova soap turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, composta da 26 episodi nella versione originale, è già molto seguita. Anche la prossima settimana, le avventure di Nazli e Ferit saranno abbastanza movimentate. Purtroppo gli spoiler non sono affatto piacevoli, perché il piccolo Bulut, dopo aver perso i suoi genitori a causa di un terribile incidente stradale, ...

Anticipazioni Bitter Sweet - trama puntate dal 17 al 21 Giugno 2019 : Il Dramma di Bulut! : Anticipazioni Bitter Sweet, trama puntate dal 17 al 21 Giugno 2019: Nazli decide di licenziarsi come cuoca di Ferit. Anche Deniz è molto attratta dalla giovane e fa di tutto per stare con lei. Si prospetta un triangolo amoroso? La soap “Bitter Sweet”, in onda tutti i giorni su Canale 5, inizia ad entrare nel vivo. Dopo aver fatto la prima conoscenza della protagonista Nazli, scopriamo adesso quali sono le difficoltà che sta vivendo per farsi ...

Bitter Sweet - INGREDIENTI D'AMORE/ Anticipazioni 11 e 12 giugno : Nazli ubriaca e... : BITTER SWEET INGREDIENTI D'AMORE, Anticipazioni 12 e 11 giugno: tra Nazli e Ferit, galeotta potrebbe essere una festa per l'amore.

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di mercoledì 12 giugno 2019 : anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d’amore di mercoledì 12 giugno 2019: Un evento mondano di grande importanza si svolgerà a breve a Istanbul: si tratta dei festeggiamenti per celebrare le buone relazioni tra Giappone e Turchia… Nazli è stata invogliata dalla sua insegnante a prendere parte all’evento giapponese, in modo da fare pratica e conversare in quella lingua… Nazli non sa che ai festeggiamenti ...

Bitter Sweet Anticipazioni turche : un lutto nelle trame della prima settimana di messa in onda : La settimana di debutto della soap si chiude con un tragico incidente in cui due dei protagonisti della soap perderanno la vita.

Bitter Sweet - Ingredienti d'amore/ Anticipazioni 11 e 12 giugno : un incidente... : Bitter Sweet Ingredienti d'amore, Anticipazioni 11 giugno: Nazli perde il lavoro dopo il primo confronto con il capo Ferit?

Bitter Sweet Anticipazioni 12 giugno 2019 : Una festa imbarazzante per Nazli e Ferit : Nazli accetta di andare a una festa in onore della cultura giapponese ma uno spiacevole inconveniente rischia di rovinare la serata. Per fortuna c'è Ferit!