Fiorentina | « Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze»

Calciomercato Fiorentina - Chiesa blindato : “Il prossimo anno giocherà qui” : Né Juventus, né Inter, né estero. Il futuro di Federico Chiesa è ancora a Firenze. E’ la stessa società viola a comunicarlo, tramite una breve nota stampa pubblicata sul sito ufficiale. Ecco cosa recita il comunicato. “Leggiamo continue notizie diffuse da altri sul futuro di Chiesa e su dove giocherà il prossimo campionato. L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina legato alla Società da ...

DIRETTA/ Fiorentina Genoa - risultato 0-0 - streaming video e tv : ci prova Chiesa : DIRETTA Fiorentina Genoa streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentottesima giornata del campionato di Serie A.

Calciomercato Fiorentina : Chiesa dice addio? Inter e Juve osservano : L’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, potrebbe lasciare la squadra toscana in estate, mentre Juventus e Inter si mettono subito in filaFiorentina / Chiesa – Finale di stagione da dimenticare per la Fiorentina che, dopo il sogno Europa League, si ritrova a dover affrontare uno scontro salvezza con il Parma domenica pomeriggio. Inoltre, la cura Montella non ha dato frutti, dato che i toscani hanno totalizzato soltanto un ...

Fiorentina - Federico Chiesa glissa sul mercato ma le offerte iniziano a piovere : Fiorentina, Federico Chiesa potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane ma al momento non vuol parlare di tale ipotesi “Il mio futuro? E’ Parma. Vogliamo prenderci i tre punti, è tante settimane che non vinciamo“. L’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, parlando ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Milan, ha voluto chiarire la situazione in chiave calciomercato. Il ragazzo ha mandato un ...

Fiorentina - Chiesa : “Ripartiamo dal secondo tempo di oggi” : “Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di oggi perché nella ripresa abbiamo dimostrato di volere il riscatto. Siamo in una brutta situazione e dobbiamo uscirne fuori. A gennaio ci riusciva tutto mentre oggi ci manca il guizzo vincente in attacco. Ora dobbiamo pensare al Parma“. Queste le dichiarazioni di Federico Chiesa al termine di Fiorentina-Milan 0-1, ai microfoni di DAZN. L’esterno viola non vuole parlare di mercato: ...

Fiorentina - il sindaco Nardella lancia un messaggio a Chiesa : “Mi auguro che Federico Chiesa con il suo carattere, il suo equilibrio e la sua tenacia possa trascinare la squadra in un momento difficilissimo”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine della presentazione dell’edizione 2019 della serata di gala dell’Associazione Fiorenzo Fratini ‘Florentine Rhapsody’, protagonista proprio l’attaccante viola. Chiesa nel prossimo ...

Calciomercato Fiorentina - Antognoni : 'Speriamo Chiesa rimanga - ma rispettiamo le scelte' : L'obiettivo, nell'immediato, è concludere al meglio la stagione per poi poter programmare con serenità la prossima annata. Momento particolarmente delicato per la Fiorentina , che non riesce a trovare ...

Empoli-Fiorentina - le formazioni ufficiali : c’è Simeone - non ce la fa Chiesa : Empoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 35^ giornata del campionato di Serie A, nel lunch match in campo Empoli e Fiorentina, partita importante per la classifica. In particolar modo ultima spiaggia per la squadra di Andreazzoli che non può permettersi un passo falso per alimentare le chance di salvezza. La Fiorentina non sta di certo attraversando un momento positivo e ha intenzione di ...

Serie A : Empoli Fiorentina con il dubbio Chiesa : Allenamento mattutino per la Fiorentina, sotto gli occhi attenti del patron Andrea Della Valle arrivato in mattinata al centro sportivo 'Davide Astori', in vista del derby di domenica a Empoli. Ma con ...

La Fiorentina sogna la permanenza di Chiesa : pronto rinnovo con adeguamento? : La Fiorentina ci prova e sogna la permanenza di Federico Chiesa . Come riportato da La Gazzetta dello Sport , la società viola sarebbe pronta a offrire un adeguamento di contratto al classe '97, arrivando a tre milioni di euro annui , cifra fuori dai parametri del club gigliato, che vorrebbe comunque ...

Fiorentina - Chiesa salta l’allenamento : in dubbio per il derby toscano con l’Empoli : Allenamento mattutino per la Fiorentina, sotto gli occhi attenti del patron Andrea Della Valle. Federico Chiesa non si è allenato con i compagni per un attacco febbrile. La sua situazione fisica sarà valutata nelle prossime ore e resta da capire se potrà partecipare all’allenamento di rifinitura domani. Per il momento la sua presenza domenica prossima contro l’Empoli resta in dubbio. Fiorentina, Andrea Della Valle: “Firenze ...

Juventus Chiesa – Le voci di mercato non smettono mai di cessare e, la Juventus, rimane in agguato su tutti i probabili colpi di mercato. I bianconeri sono in pole position per Chiesa, che insieme a Zaniolo è considerato un elemento fondamentale per continuare a basare la squadra su uno zoccolo duro "made in Italy".