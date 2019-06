Dopo un terremoto | in Perù internet arriva “in mongolfiera”

wired

(Di lunedì 3 giugno 2019) Un pallone aerostatico del “Project Loon” di Google utilizzato per fornire il segnalemobile nelle zone remote e difficilmente accessibili (Foto: Andrej Sokolow/picture alliance / Getty Images) Per ripristinare le connessioniun, il governo delsi è affidato ai palloni aerostatici. Lima ha arruolato Loon, progetto di Alphabet, la casa madre di Google, con i suoi palloni aerostatici per fornire il segnalemobile in zone remote e poco accessibili. Il progetto era già entrato al centro delle trattative per un contratto ai fini commerciali con la compagnia di telecomunicazioni Telefónica nel mese di aprile, ma il recentedi magnitudo 8.0 che ha colpito la regione della foresta amazzonica, ha velocizzato l’impiego dei palloni di Loon. A seguito delle richieste del governo peruviano e della compagnia Telefónica , un gruppo ...

