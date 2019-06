Under 20 | Italia – Polonia | il risultato finale

Mondiali Under 20 – Il sogno azzurro continua - Pinamonti gela la Polonia : l’Italia è nei quarti di finale : Grazie al rigore trasformato nel primo tempo da Pinamonti, l’Italia supera la Polonia e vola ai quarti di finale dove affronterà una tra Argentina e Mali L’Italia prosegue il suo cammino ai Mondiali Under 20, battendo agli ottavi di finale la Polonia padrona di casa. Basta un cucchiaio di Pinamonti su calcio di rigore per accedere al turno successivo, la rete dell’attaccante azzurro infatti regge fino al triplice fischio ...

Mondiali Under 20 - l’Italia vola ai quarti : Pinamonti stende la Polonia su rigore : Con un rigore a cucchiaio di Pinamonti e soprattutto con un Plizzari paratutto l’Italia Under 20 batte la Polonia e vola ai quarti di finale della competizione. Un risultato da guardare con interesse, per la situazione non esaltante che ormai da tempo vive la Nazionale maggiore e perché il Mondiale Under 20 tradizionalmente non ha mai offerto grandi soddisfazioni agli sportivi italiani. In albo d’oro, infatti, l’Italia è 21esima, con un solo ...

Calcio - Mondiali Under20 : chi affronterà l’Italia ai quarti di finale? Data - programma - orari e tv : L’Italia ha appena conquistato l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali Under 20 di Calcio: la nostra Nazionale ha sconfitto per 1-0 la Polonia grazie ad un rigore di Pinamonti. Gli azzurrini attendono di conoscere il nome della prossima avversaria, che uscirà dal confronto tra Argentina e Mali. La sfida tra sudamericani ed africani si giocherà martedì sera alle ore 20.30, dunque i ragazzi di Nicolato potranno avere oltre 48 ore di ...

Italia Under 20 ai quarti del Mondiale : decide un rigore a cucchiaio di Pinamonti : L’Italia Under 20 supera 1-0 la Polonia e stacca il biglietto per i quarti di finale dei Mondiali di categoria. decide un rigore di Pinamonti al 38′. L’attaccante, l’ultima stagione a Frosinone ma di proprietà dell’Inter, ha fatto il cucchiaio. Secondo tempo di sofferenza per gli azzurrini, salvati in almeno due occasioni dal portiere Plizzari. Nel finale Pinamonti sbaglia il colpo del ko, provando ancora il ...

Italia Under 21 : Parigini dà forfait e lascia il ritiro - il Ct Mancini in visita agli azzurrini : Prosegue la preparazione da parte degli azzurrini di Gigi Di Biagio in vista dell’Europeo Under 21 che si giocherà in Italia tra qualche settimana. A far visita alla squadra, questa mattina, il Ct della Nazionale maggiore Roberto Mancini, che ha rivolto a tutti un sincero in bocca al lupo. Meno bella la notizia che riguarda Vittorio Parigini. L’attaccante del Torino ha lasciato infatti il ritiro a causa del mancato recupero ...