SEA OF SOLITUDE | Data di uscita annunciata

gamerbrain

(Di martedì 28 maggio 2019) Oggi Electronic Arts annuncia che Sea of, il nuovo titolo d’avventura creato con il visionario studio tedesco Jo-Mei, sarà disponibile dal 5 luglio in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. Sea ofè un’esperienza emozionale che si addentra tra le emozioni di una giovane ragazza in fuga dalla solitudine in cui è intrappolata: i videogiocatori dovranno aiutare Kay a guardare sotto la superficie e molto più in là, guidandola in una magica atmosfera e accompagnandola in una città alluvionata tra luce e tenebre. Con le acque in continuo mutamento, perfetto riflesso delle sue emozioni, Kay incontrerà mostri e fantastiche creature, conoscendo le loro storie e affrontando sfide per liberare il mondo dai suoi più torbidi ...

IGNitalia : Sea of Solitude ha una data d’uscita - VGN_IT : Electronic Arts svela la data ufficiale di #SeaofSolitude, l'intrigante avventura degli studi tedeschi Jo-Mei. - GamesPaladinsIT : #instanews - Electronic Arts ha annunciato che Sea of Solitude, il titolo EA Original sviluppato da Jo-Mei Games sa… -