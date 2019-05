Francesca De Andrè e Gennaro Lillio | lite furiosa al Grande Fratello

Grande Fratello - Francesca De Andrè fuori controllo : "Gennaro sei un uomo di me**a - imbecille" - il video : La gieffina attacca il partenopeo e poi dà dell'alcolizzata a Martina Nasoni.

GF - Francesca De Andrè dà dell'alcolizzata a Martina e a Lillio dice : 'Uomo di m...' : È una Francesca De Andrè decisamente fuori controllo quella che stiamo vedendo in questi ultimi giorni al Grande Fratello: da quando ha scoperto che il fidanzato Giorgio l'ha tradita, la ragazza non fa altro che litigare con chiunque osi contraddirla. Ieri sera, ad esempio, la genovese prima ha dato dell'alcolizzata a Martina Nasoni e poi si è scagliata contro Gennaro Lillio con parole davvero cattive che potrebbero aver incrinato l'idillio che ...

GF16 - Francesca De Andrè allontana Gennaro - la sua mente pensa al suo ex Giorgio Tambellini : Grande Fratello, Francesca De Andrè pensa al suo ex e allontana Gennaro Francesca De Andrè non si dà pace al Grande Fratello. La concorrente del reality condotto da Barbara d’Urso è stata lasciata lunedì sera dal fidanzato Giorgio Tambellini, dopo aver appreso di un suo tradimento. In queste ore Francesca De Andrè continua a interrogarsi su quanto sta … Continue reading GF16, Francesca De Andrè allontana Gennaro, la sua mente pensa al suo ...

Gennaro Lillio sospetta di Francesca De André? Al Gf 2019 parole inaspettate : Francesca De André e Gennaro Lillio, quale futuro al Grande Fratello 2019? Non sappiamo cosa succederà esattamente tra Francesca De André e Gennaro Lillio ora che lei non è più impegnata con Giorgio ma gli sviluppi non sembrano essere così scontati come credevamo, nel senso che non è detto che il bel napoletano sia disposto […] L'articolo Gennaro Lillio sospetta di Francesca De André? Al Gf 2019 parole inaspettate proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 16 - Francesca De André : "Non farò mai niente con Gennaro - questa stanza è occupata" : Francesca De André non riesce a riprendersi dopo la notizia che ha ricevuto nell'ultima diretta di lunedì del Grande Fratello 16. L'inquilina di Cinecittà, dopo aver appreso dalla viva voce di Barbara d'Urso che il compagno ha deciso di lasciarla tramite un post su Instagram, una volta venuto alla luce il tradimento ai suoi danni con una ragazza mora, si trova ora fra due fuochi: da una parte non può che pensare di voler allontanare ...

Cristiano Malgioglio chiedo scusa al pubblico dopo la lite con Francesca De Andrè : Il cantante e opinionista Cristiano Malgioglio non cambia la sua posizione e anzi rincara la dose dal suo account “Instagram”, dopo la lite in diretta che ha avuto con Francesca De Andrè. Malgioglio ha confermato le parole dette ieri sera alla reclusa, spiegando che le scuse erano per gli spettatori a casa che hanno dovuto assistere alla discussione. dopo la lite di ieri sera con Francesca De Andrè, Cristiano Malgioglio non cambia la sua ...

Cristiano Malgioglio parla dopo la lite con Francesca De Andrè : dopo la lite con Francesca De Andrè al Grande Fratello 2019, Cristiano Malgioglio non cambia la sua posizione e anzi rincara la dose dal suo account “Instagram”. L’opinionista ha confermato in toto le parole dette ieri sera alla reclusa, spiegando che le scuse erano per gli spettatori a casa che hanno dovuto assistere alla discussione. dopo la lite di ieri sera con Francesca De Andrè, Cristiano Malgioglio non cambia la sua posizione e anzi ...

Cristiano Malgioglio vs Francesca De Andrè/ 'L'aggressività è il tuo peggior nemico' : Cristiano Malgioglio contro Francesca De André anche su Instagram dopo la lite al Grande Fratello 2019: 'L'aggressività è il tuo peggior nemico'.

Grande Fratello - Giorgio Tambellini shock : si rifiuta di restituire le chiavi di casa di Francesca De Andrè : Nuovo retroscena sull'ex fidanzato della gieffina, Fabrizia De Andrè difende la sorella dalle critiche.

Francesca De Andrè ripensa a Giorgio e allontana Gennaro Lillio : Grande Fratello: Francesca De Andrè vuole tornare con Giorgio Tambellini? Francesca De Andrè non si dà pace al Grande Fratello. La concorrente del reality condotto da Barbara d’Urso è stata lasciata lunedì sera dal fidanzato Giorgio Tambellini, dopo aver appreso di un suo tradimento. In queste ore Francesca De Andrè continua a interrogarsi su quanto sta accedendo nella sua vita sentimentale e si è sfogata con Kikò Nalli. ...

GF - Francesca De Andrè crolla : lacrime e sensi di colpa per il tradimento di Giorgio : La vicinanza con Gennaro avrebbero spinto l'ex fidanzato a cedere con un'altra donna e Francesca non si dà pace

Francesca De André : la sorella la difende ancora - retroscena su Giorgio : Francesca De André, continuano le polemiche su di lei: la sorella Fabrizia la difende a Pomeriggio 5 Francesca De André continua ad essere al centro delle dinamiche al Gf 16. Dopo una puntata davvero pesante per lei, quella di lunedì 20 maggio e in cui la De André ha saputo del tradimento dell’ormai ex fidanzato […] L'articolo Francesca De André: la sorella la difende ancora, retroscena su Giorgio proviene da Gossip e Tv.

GF16 - Mila Suarez e le accuse a Francesca De Andrè : “Ha il veleno nel sangue” : Grande Fratello non si placano gli animi, Mila Suarez torna a parlare di Francesca De Andrè Francesca De André e Mila Suarez non sono di certo diventate amiche durante la loro partecipazione al reality show di canale 5. La bella modella marocchina, che è stata recentemente eliminata dal GF 16, ha dichiarato, attraverso il suo profilo social, di voler … Continue reading GF16, Mila Suarez e le accuse a Francesca De Andrè: “Ha il veleno ...

GF - d’Urso chiede a Fabrizia De Andrè di entrare nella Casa : “Francesca ne ha bisogno" : Davanti alla sofferenza della concorrente del reality, la conduttrice ha proposto alla sorella di starle accanto per qualche...