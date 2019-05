Il «debutto» del royal baby di Meghan e Harry | come da tradizione Windsor

Uber : tutto pronto per il debutto al Nyse - chi c'è dietro la Ipo dell'anno : 'Scorrendo la lista di investitori - si legge nell'articolo - ci sono nomi sconosciuti e altri molto conosciuti, come Jeff Bezos , l'uomo più ricco al mondo. Il ceo di Amazon ha investito dell'...

Oggi il debutto del Royal Baby - figlio primogenito di Meghan e Harry : Il Royal Baby, figlio maschio primogenito del 34enne principe Harry e della 37enne Duchessa del Sussex, Meghan, nato lunedì, debutterà Oggi. Il piccolo – settimo in linea di successione al trono e il cui nome non è ancora stato annunciato – farà Oggi la sua prima apparizione pubblica, durante un “photocall”: lo ha reso noto Press Association. Meghan e Harry hanno preferito mantenere il riserbo, rinunciando a presentarsi ...

McLaren GT - fissata la data del debutto : teaser in anteprima : La nuova McLaren GT sarà una Grand Tourer ultraleggera ed è il quarto modello ad essere presentato sotto il businessplan di McLaren Automotive denominato Track25 McLaren Automotive, la settimana prossima, svelerà l’ultima nata nella sua famiglia di vetture che si ingrandisce, la nuova McLaren GT. La McLaren GT, la quale si affianca all’esistenti McLaren Sports Series e Super Series, è pronta a ridefinire le regole del segmento ...

Blackview BV9700 Pro svela la sua scheda tecnica completa prima del debutto su Indiegogo : Scopriamo la scheda tecnica completa di Blackview BV9700 Pro, il nuovo rugged phone che si è travestito per l'occasione da Transformer. L'articolo Blackview BV9700 Pro svela la sua scheda tecnica completa prima del debutto su Indiegogo proviene da TuttoAndroid.

La nuova vita di Van der Vaart : debutto vincente nel mondo delle freccette : Aveva annunciato l'inizio di una "nuova vita", ma forse in pochi erano disposti a credere che potesse funzionare. Campione di calcio con le maglie del Real Madrid, dell'Ajax e del Tottenham, senza ...

Festival della tv e nuovi media - a Dogliani è il giorno del debutto dell'ottava edizione : Stasera, con le 'Parole del Festival', si aprirà la kermesse nata per esplorare il mondo della comunicazione ed immaginare la sua evoluzione attraverso le nuove tecnologie. Saranno il vicedirettore ...

Marco Mengoni : regalo speciale ai fan in occasione del debutto a Torino : Piero Pelù: il grande ritorno con il Benvenuto al Mondo Tour - SCOPRI Loading... Taylor Swift è tornata: ME! è la canzone della rinascita - LEGGI Marco Mengoni ha portato sul palco tutti i suoi più ...

Trotto a Siracusa - Zooper al debutto vince la centrale del convegno al Mediterraneo : debutto con il botto per Zooper, che sigla il centrale nel pomeridiano convegno di Trotto all' Ippodromo del Mediterraneo. Si intona alla perfezione con il nuovo tracciato e vola facile alla meta, il ...

Il Commissario Montalbano - Una faccenda delicata/ Il debutto di Sonia Bergamasco : Il Commissario Montalbano - Una faccenda delicata, oggi 22 aprile 2019: torna su Rai Uno la nota serie con protagonista Luca Zingaretti

Boxe - Emmanuel Pacquiao vince all’esordio : gran debutto del figlio del mitico Manny : Emmanuel Jimuel Pacquiao ha fatto il proprio debutto nel mondo del pugilato sconfiggendo Lucas Carson in un incontro amatoriale. Il figlio del leggendario Manny, 40enne filippo attuale Campione del Mondo WBA dei pesi welter e capace di vincere 61 incontri da professionista indossando le più importanti cinture iridate in diverse categorie di peso, ha deciso di seguire le orme del padre e di sposare la nobile arte: l’esordio è stato ...

Pininfarina Battista : le immagini del debutto americano sono spettacolari [FOTO] : L’esordio a New York di Pininfarina Battista ha celebrato il primo compleanno di Automobili Pininfarina, 12 mesi dopo il lancio della società alla gara di Formula E Roma 2018, l’hypercar elettrica si mostra in tutta la sua bellezza Automobili Pininfarina ha finalmente lanciato ‘Battista‘ la sua sbalorditiva hypercar full electric da 1.900 CV. Durante la presentazione in Nord America, è stato esposto uno dei 150 ...

Formula 1 - si avvicina il debutto del Gp del Vietnam : Coulthard saggerà il circuito con un test drive : Il pilota scozzese scenderà in pista sul circuito di Hanoi per un test drive al volante di una Red Bull Il Gran Premio del Vietnam si avvicina a diventare realtà. L’ex pilota di Formula 1 David Coulthard entrerà in pista per un test drive. Lo scozzese, 13 volte vincitore di un Gran Premio, scenderà sulla pista, parte della quale è ancora in costruzione, con il team Red Bull. Uno spettacolo musicale di accompagnamento sarà ...

Ceglie Messapica - debutto regionale dello spettacolo 'Metamorfosi' Di e con Gaetano Colella - Enrico Messina e Daria Paoletta : Metamorfosi è un piccolo straordinario esempio di economia sostenibile " racconta Enrico Messina, regista e direttore artistico del Teatro Comunale di Ceglie Messapica " perché il nostro lavoro ha ...

«Big Little Lies 2» : primo trailer e data di debutto della serie con Nicole Kidman : Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Un trailer brevissimo, di un minuto e poco più. La Hbo, in occasione della prima di Game of Thrones, ha pensato di diffondere un piccolo promo di Big Little Lies 2, serie alla quale, domenica sera, ha dato anche una data di esordio. Il filmato, che promette il debutto prima dell’estate, il 9 di giugno sulla televisione americana, dura niente. ...