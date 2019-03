60 giorni alle Europee | tutte le sfide del 26 maggio

Inter news live - Icardi si allena in gruppo dopo 40 giorni : 40 giorni dopo Mauro Icardi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo: questa è la notizia, importante, che arriva da Appiano Gentile. Nei giorni scorsi l'attaccante argentino aveva infatti ...

Inter - due giocatori sfruttano i giorni di riposo per allenarsi alla Pinetina : Inter – Sono giorni di riposo in casa neroazzurra, Spaletti infatti ha concesso a chi non è impegnato con le nazionali, qualche giorno da trascorre in tranquillità prima di iniziare il tour de force in campionato. Quest’ultimo avrà un solo obiettivo: la qualificazione in Champions e, anche, tenere il terzo posto difendendolo dai cugini rossoneri. […] L'articolo Inter, due giocatori sfruttano i giorni di riposo per allenarsi ...

Quello che voglio dire alle altre donne sui primi giorni dopo un parto cesareo : Questo post è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoCome succede alla maggior parte delle donne in attesa, mi avevano parlato di tutte le cose "meravigliose" riguardanti la maternità e, col senno di poi, poco e niente della realtà dei fatti.Senza tanti giri di parole, ti dico subito, caro lettore, che tendo ad essere schietta su argomenti del genere. Credo che l'onestà sia ...

Alle 20 ripercorriamo in diretta tutti gli eventi e le notizie degli ultimi giorni con EuroLive : Siamo nel pieno di una nuova settimana per l'universo videoludico e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci sta accompagnando con notizie ed eventi interessanti, curiosi e tutti da scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo motivo abbiamo pensato a un nuovo appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questa sera è tempo di EuroLive. In compagnia dei nostri Lara Arlotta e Michele Sollazzo ...

Leonardo alle Scuderie - 3500 in 2 giorni : ROMA, 18 MAR - Grande successo alle Scuderie del Quirinale, con oltre 3.500 ingressi nel solo primo fine settimana, per la mostra "Leonardo Da Vinci. La scienza prima della scienza'. A questo dato si aggiungono le già oltre 300 prenotazioni di scuole con circa 6.000 studenti coinvolti. La mostra, aperta al pubblico fino al 30 giugno, propone un percorso conoscitivo alla ...

Il Segreto - anticipazioni iberiche : Alvaro scarica Elsa a pochi giorni dalle nozze : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera spagnola che ogni giorno colleziona un notevole successo sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate trasmesse a marzo in Spagna svelano che le nozze tra Elsa e Alvaro saranno cancellate per colpa di quest'ultimo. Il Segreto: Isaac contrario al fidanzamento tra Elsa e Alvaro Elsa riceverà una spiacevole sorpresa nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, in onda in Spagna in questo ...

Cento giorni alle Universiadi : rebus sediolini al San Paolo : ... dopo l'incontro previsto presso l'Aru, Agenzia regionale per le Universiadi,, al quale prenderà parte, oltre al Comune, ci saranno il capo di Gabinetto Attilio Auricchio, l'assessore allo Sport Ciro ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Marzo : Il Nord in fila per il Reddito. Nei primi cinque giorni di richieste alle Poste - il record spetta ai campani (16 : I “divanisti” Sorpresa: l’“assistenzialismo” piace parecchio pure al Nord primi dati – alle Poste arrivate già 122mila richieste di reddito di cittadinanza: molte sono di piemontesi e lombardi Il partito del Nord che domina i media è il partito dei ricchi di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Chi può e chi non può. “Salvini festeggia, Di Maio rosica. Matteo brinda a Milano e spegne 46 candeline, Gigino è già ...

In tre giorni sono arrivate alle Poste 115mila domande per il reddito di cittadinanza : Nei primi tre giorni sono 114.286 le domande pervenute a Poste italiane per il reddito di cittadinanza. Tra queste 95.994 sono state presentate negli uffici postali e 18.292 online. Lo comunica il ministero del Lavoro. Le prime cinque regioni per numero di richieste sono la Campania con 15.094, la Lombardia con 14.932, la Sicilia con 13.099, il Lazio con 11.015 e il Piemonte con 10.495.

I pistard azzurri a Orbassano - due giorni di test in galleria del vento per correre verso Tokyo 2020 : I test condivisi tra il CONI e la Federazione Ciclistica Italiana rientrano nelle attività di supporto tecnico - scientifico che l'Area Sport e Preparazione Olimpica attraverso l'Istituto di Scienza ...

