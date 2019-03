Insulti sessisti alla guardalinee - Annalisa si confida : 'Amareggiata - ma serena' : ... la guardalinee napoletana iscritta nella sezione nolana oggetto, nel pomeriggio di ieri, di pesanti frasi sessiste da parte del giornalista salernitano Sergio Vessicchio, nel corso della cronaca del ...

Qui Medioevo a voi mondo : Insulti sessisti a una donna-arbitro : «…L’assistente donna (Grugnisce, ndr). E’ uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri (Sbuffa) E’ una barzelletta della Federazione (e lo immaginiamo, con l’aria severa e il dito puntato, ndr). Annalisa Moccia della sezione di Nola (Si sente una rassegnazione cosmica, ndr). Eccola qui, preghiamo la telecamera di inquadrarla…la vedete…(sicuramente in questo momento dondola la testa, o insomma, quella cosa che gli pesa tra le spalle, ...

Caso Sergio Vessicchio - le scuse del telecronista non bastano : dopo gli Insulti sessisti sospeso dall’ordine dei giornalisti : Sergio Vessicchio sospeso dall’Ordine dei giornalisti della Campania: il telecronista, dopo gli insulti sessisti alla guardalinee, ha chiesto scusa Durante la gara tra Agropoli e Sant’Agnello si è consumata l’ennesima pagina di sessismo legato al mondo del calcio. Stiamo parlando del Caso che ha coinvolto Sergio Vessicchio, telecronista di CanaleCinqueTv, che ha aperto la telecronaca del match in questione con insulti sessisti conto ...

Gorizia - Ilaria Cecot 'Vignette e Insulti sessisti. Per colpa degli hater sono finita in ospedale' : ROMA - 'Ho fatto gli screenshot delle vignette che mi hanno dedicato. Manganelli verdi qua e là, seni enormi, calze a rete, gesti sessuali. Tutto salvato e consegnato al mio avvocato'. Ilaria Cecot, ...

Gorizia - Ilaria Cecot : "Vignette e Insulti sessisti. Per colpa degli hater sono finita in ospedale" : L'ex assessora provinciale di sinistra racconta il suo incubo: "Dileggiata anche per il legame, ora finito, con un leghista"

Insulti sessisti a contestatrice di Salvini : aveva foto profilo con ragazzo di colore : Siamo nel 2019, in un Paese che ama ritenersi moderno e con pari opportunità per uomini e donne. Eppure, il miglior modo per sminuire il parere di una donna è sempre quello di umiliarla con volgari riferimenti al sesso e alla morale sessuale della donna. Questo becero comportamento ha colpito di recente un personaggio conosciuto come la cantante Emma Marrone, ma non ne sono risparmiate donne lontane dai riflettori come Martina Mondini. Salvini: ...

Emma Marrone - Salvini prova a chiudere la polemica a 36 ore dagli Insulti sessisti del consigliere leghista. Ecco cosa ha detto : Dopo 36 ore dalla frase sessista del consigliere leghista di Amelia (Terni), Massimiliano Galli, che aveva scritto a Emma Marrone di “aprire le gambe”, Matteo Salvini ha provato a chiudere la polemica su domanda esplicita dei giornalisti. Da Piacenza, dove ha incontrato l’imprenditore Angelo Peveri, in carcere per tentato omicidio ai danni di un ladro, il leader della Lega ha gettato acqua sul fuoco. L'articolo Emma Marrone, ...

Emma Marrone/ Insulti sessisti - Iene intervistano consigliere della Lega. E Salvini.. : Gli Insulti sessisti del consigliere della Lega ad Emma Marrone , 'apri le cosce', . Le parole di Matteo Salvini, 'andrò ad un suo concerto'.

Emma Marrone - Insulti sessisti. Lacrime sul palco di Ancona : Ancona, 23 febbraio 2019 - Lacrime sul palco per Emma Marrone . La cantante, al centro di una polemica per le sue dichiarazioni riguardanti il fenomeno dell'immigrazione , 'Aprite i porti', , nel ...

Emma Marrone dopo gli Insulti sessisti 'Non odierò come voi' : ROMA - 'È un momento storico in cui stiamo annegando nell'odio. Il momento in cui un professore mette all'angolo un bambino di colore e lo prende in giro davanti ai suoi compagni. Io non sono madre, ...

Chiara Ferragni e gli Insulti sessisti : «Belle cagne - di che razza sono?». Lei replica così : Essere personaggi noti e molto esposti mediaticamente, molto spesso, può far finire nel mirino degli haters sui social. Se poi si è donne, è ancora più facile essere...

«Belle cagne - di che razza sono?» - Chiara Ferragni risponde così agli Insulti sessisti : Essere personaggi noti e molto esposti mediaticamente, molto spesso, può far finire nel mirino degli haters sui social. Se poi si è donne, è ancora più facile essere...

Sea Watch - scoppia il caso Prestigiacomo : attacchi dalla destra e Insulti sessisti sui social per la solidarietà ai migranti : 'L'ho fatto da ministra, da cittadina, da donna'. Così in un'intervista a Repubblica la parlamentare di Forza Italia Stefania Prestigiacomo spiega la sua decisione di salire ieri, assieme a Nicola ...