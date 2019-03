L'Eredità - arriva la vita 'extra' per il campione : la novità : Lo ha detto anche Carlo Conti nell'intervista concessa a TvBlog "L'eredità l'abbiamo adattata a Flavio (Insinna, ndr) facendo dei piccoli cambiamenti, come facciamo in ogni stagione" ed un piccolo cambiamento è puntualmente arrivato nella puntata di ieri, 19 marzo 2019. Il conduttore infatti ha annunciato un'interessante novità che entra a gamba tesa nel regolamento in corso di edizione. Riguarda soprattutto i campioni, protagonisti del ...

L’Eredità : nuovo regolamento per il Campione : Flavio Insinna Aria di novità a L’Eredità. Flavio Insinna ha annunciato una modifica al regolamento del quiz di Rai 1 che riguarda la carica di ‘Campione’. Da ieri, infatti, qualora un concorrente diventi almeno sette volte di seguito ‘Campione’, cioè partecipa sette o più volte di seguito al gioco finale de ‘La ghigliottina’ (a prescindere che vinca o meno il montepremi in palio), acquisisce una ...

L'Eredità ghigliottina oggi - la campionessa Viola Casadei vince 190mila euro : Ravenna, 16 marzo 2019 " Vittoria coi 'fiocchi' per la giovane ravennate Viola Casadei : ben 190 mila euro . Dopo cinque sere a digiuno, quella di stasera è stata una vittoria indescrivibile per ...

Diego Fanzaga - campione Eredità : la Balivo svela perchè lo ospita : Diego Fanzaga ancora ospite a Vieni da me. Caterina Balivo spiega: “Lo abbiamo adottato” Si chiama Diego Fanzaga, ha vent’anni e sta diventando un vero e proprio personaggio televisivo il campione de L’Eredità, essendo ormai quasi ospite fisso di Caterina Balivo a Vieni da me. E nella puntata del suo programma pomeridiano di oggi, mercoledì 20 febbraio 2019, la conduttice si è in un certo senso sentita in dovere di ...

L’Eredità - ex campionessa si scaglia contro Caterina Balivo : “Perché solo Diego Fanzaga? Invita anche me” : “Ciao Caterina Balivo. Visto che è già la seconda volta che Invitate un concorrente de L’Eredità che ha vinto, Invitate anche me e gli altri? O solo Diego?”. A scriverlo su Twitter è Viviana Filomena, una delle ex campionesse de L’Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai 1 prima del tg delle 20.00, arrabbiata perché il supercampione Diego Fanzaga è stato Invitato due volte in trasmissione da Caterina Balivo. Ciao @CaterinaBalivo ...

L’Eredità - gaffe clamorosa del nuovo campione Gaetanino. Tutti basiti : Fino a qualche giorno fa c’era Diego Fanzaga nello studio de L’Eredità. Il giovane campione che aveva conquistato il pubblico del quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna per la sua cultura e i suoi modi gentili e il look un po’ alternativo è “crollato” nella puntata di giovedì 7 febbraio. Ma ha comunque portato a casa un bel montepremi. Oltre 160mila euro in totale, ma complimenti a parte non sono mancate polemiche. Diego, che è nato a Milano ...

L’Eredità - il super campione Diego Fanzaga confessa : “Ecco come ho vinto 162mila euro” : Diego Fanzaga, il super campione de L’Eredità, il quiz preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna, è diventato ormai una star sui social e, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me“, si è raccontato, spiegando come è riuscito a vincere ben 162mila euro. “Ero molto emozionato, sono contento. Le persone che mi conoscono, hanno notato la mia emozione. Mamma, papà e amici mi hanno detto che mi vedevano teso”, ha ...

I sospetti su Diego - il campione de L'Eredità : Vince un po' troppo : Non c'è pace per Diego Fanzaga. Il giovane campione de L'Eredità, il programma pre-serale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, continua ad essere nel mirino di molti spettatori ed utenti social perché ...