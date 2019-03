L' autista senegalese | «Ecco perché l' ho fatto Bambini come scudi umani | ma non volevo

L'autista senegalese : «Ecco perché l'ho fatto. Bimbi come scudi umani - non volevo far loro del male» : Aveva già in mente l'attentato da un po', Ousseynou Sy, L'autista senegalese con cittadinanza italiana che ieri ha sequestrato un autobus con una scolaresca di Crema, nel...

San Donato Milanese - l'autista senegalese e i precedenti penali : come ha fatto a farsi assumere : L'interrogativo che non riesce a trovare una risposta chiara su Ousseynou Sy è su come abbia potuto essere assunto uno con i suoi precedenti penali per guidare gli autobus che trasportavano minori. Il conducente di origini senegalesi che ha dato fuoco allo scuolabus con 51 bambini a bordo aveva infa

L'autista senegalese sorvegliato a vista in carcere. La mamma di un'alunna : «Stanotte non ha dormito» : Dopo il terrore sul bus di ieri, è il giorno della riflessione: Ousseynou Sy, l'uomo arrestato ieri dopo aver dato fuoco ad un autobus su cui viaggiava una scolaresca, si trova in una...

autista senegalese dirotta scuolabus e gli dà fuoco : voleva suicidarsi a Linate "per fermare le morti nel Mediterraneo" : I ragazzi stanno tutti bene. Sono stati salvati da un blitz dei carabinieri. L'uomo era sposato con una italiana e ha un regolare permesso di soggiorno

