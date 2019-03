LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | serve il capolavoro

oasport

(Di venerdì 8 marzo 2019) Buon pomeriggio, e benvenuti alladell’incontro traAX Armani Exchange, valevole per il 25° turno dell’2018-Scontro molto complicato, quello che attende la formazione milanese in quel di: ilha perso in casa soltanto una volta, a metà stagione contro il Maccabi Tel Aviv. Non dovrebbe essere questa la partita nella quale si decideranno i destini diin relazione ai quarti di finale, ma l’importante è non uscire dal campo della seconda classificata nella stagione regolare con le ossa rotte. Gli uomini di Itoudis sono forse i più in forma di tutta l’in questo momento, e potranno contare anche sull’apporto di Daniel Hackett, il cui utilizzo sembrava incerto nelle scorse ore. Curiosamente, l’anno scorso questa fu la prima gara dell’intera stagione, e la vinse il...

zazoomnews : DIRETTA Cska Mosca-Milano Eurolega basket 2019 LIVE: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming - #DIRETTA… -