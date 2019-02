Scossa di terremoto nel Tirreno meridionale | al largo della Calabria MAPPE e DATI INGV

Terremoto in Ecuador : violenta Scossa di magnitudo 7 - 5 - è la più forte da inizio anno : Una scossa di Terremoto molto violenta, di magnitudo 7.5 della scala Richter, ha colpito il confine fra Perù ed Ecuador alle 5,17 (ora locale) di venerdì mattina. Il sisma, secondo l'istituto geofisico dell'Ecuador, avrebbe avuto una potenza di poco maggiore, considerando il calcolo della magnitudo momento, pari a Mwp 7.6. Lo stesso istituto afferma che l'epicentro del Terremoto è stato localizzato a circa 122 chilometri da Macanas, nella ...

Forte Scossa di terremoto in Ecuador : 2 feriti e danni “non gravi” : Il presidente dell’Ecuador ha reso noto che a seguito della Forte scossa di terremoto magnitudo 7.5 (dati USGS), verificatasi poche ore fa, non si sono registrati “gravi danni secondo i rapporti preliminari“. Il presidente ha precisato che il sisma – che ha avuto ipocentro a oltre 100 km, ed epicentro a 122 km da Macas, capoluogo della provincia di Morono Santiago, al confine col Perù – è stato avvertito in tutto il ...

Violenta Scossa di terremoto in Ecuador [LIVE] : 1/4 ...

Violentissima Scossa di terremoto in Sud America : epicentro fra Ecuador e Peru' : Una Violentissima scossa di terremoto si è verificata poco fa, alle ore 10.17 italiane, in Sud America, fra Ecuador e Perù. Secondo le prime stime, ancora provvisorie, il sisma ha avuto...

Scossa terremoto percepita nel nord del Piemonte : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Scossa terremoto percepita nel ...

Terremoto in Giappone - Scossa di magnitudo 5.7 a Hokkaido - Sky TG24 - : La terra ha tremato alle 21.22 locali, le 13.22 in Italia,. Non è stato segnalato alcun danno a persone o cose. L'epicentro a 30 chilometri dal mare

Forte Scossa di terremoto in Giappone [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Paura in Turchia - terremoto di magnitudo 5.1. Scossa avvertita anche a Istanbul : Il terremoto è stato registrato alle 19 e 23 di oggi con epicentro nel distretto di Ayvacik della provincia di Cannakale, vicino allo stretto dei Dardanelli.Continua a leggere

Paura in Turchia : una forte Scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa : Una forte scossa di terremoto si è verificata in Turchia alle 19:23:30. L’evento, di magnitudo 5.6, si è verificato ad una profondità di 10 km, nella zona di Cannakale, nei pressi della costa Ovest. Aggiornamenti a breve. L'articolo Paura in Turchia: una forte scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Sicilia - Scossa di magnitudo 3.3 tra i monti Nebrodi e le Madonie : Terremoto in Sicilia nella notte. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 4:52 nel nord dell'isola, tra i monti Nebrodi e le Madonie. Secondo i rilevamenti...

Terremoto in Sicilia - Scossa di magnitudo 3.3 a Castel di Lucio : La scossa di Terremoto registrata dai sismografi dell'Istituto di geofisica e vulcanologia nella notte tra lunedì e martedì poco prima dell'alba, precisamente alle 04:52. L'epicentro nella zona centrosettentrionale dell'Isola nel territorio del comune di Castel di Lucio, in provincia di Messina.Continua a leggere

Sicilia : moderata Scossa di terremoto nella notte nel messinese. Avvertita fino ad Enna : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 19 febbraio 2019, esattamente alle 04.52, sulla Sicilia settentrionale, nel messinese. Stando ai dati giunti dall'INGV (istituto...

Scossa di terremoto avvertita ad Accumoli [DATI] : Un terremoto magnitudo ML 2.8 si è verificato a 3 km nordest da Accumoli (Rieti) alle 07:49:01, ad una profondità di 11 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non sono stati segnalati danni ma la Scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione. L'articolo Scossa di terremoto avvertita ad Accumoli [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Messina : Scossa a Castel di Lucio [DATI e MAPPE] : 1/4 ...