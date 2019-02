MotoGP | Test Losail 2019 Marc Marquez | “Contento del primo giorno | la spalla è

MotoGP - analisi Day-1 test Losail 2019 : la Yamaha non scherza più - la Ducati si conferma - Suzuki sugli scudi - Honda con i cerotti : Si è conclusa la prima giornata dei test riservati alla MotoGP di Losail (Qatar) e ci ha subito regalato spunti importanti, come già avvenuto a Sepang nei test precedenti. Il giro più veloce è stato messo a segno da Maverick Vinales in 1:55.051 con una dimostrazione di forza notevole, che fa il bis con quanto visto in Malesia. La Yamaha c’è, e questa edizione 2019 sembra davvero avere chiuso con il passato recente. La M1 si dimostra ...

MotoGP – Test Qatar - Morbidelli distrugge la sua Yamaha : la moto di Franco riportata ai box dopo la caduta [VIDEO] : Franco Morbidelli cade durante la prima giornata di Test in Qatar, il pilota italo-brasiliano costretto a rientrare ai box con la sua Yamaha distrutta dopo la caduta di Marc Marquez, anche Franco Morbidelli a causa di un capitombolo torna ai box durante la prima giornata di Test in Qatar. In vista dell’inizio del campionato mondiale di motoGp, i piloti stanno mettendo alla prova le loro due ruote, non senza incidenti. Il pilota del ...

MotoGP – Test Qatar - Marc Marquez assaggia l’asfalto : caduta con rientro ai box per lo spagnolo [VIDEO] : Marc Marquez cade durante la prima giornata di Test in Qatar, il pilota spagnolo della Honda ed il suo acciaccato rientro ai box Durante la prima giornata di Test in Qatar, Marc Marquez ha rimediato una brutta caduta. A circa due ore dalla fine della sessione di prove sul circuito di Losail, il pilota spagnolo ha provato l’asfalto Qatariota ed ha mostrato i segni della caduta al suo rientro ai box sia sulla sua tuta protettiva, che ...

MotoGP – Test Qatar - bianco o rosso? Il dilemma di Andrea Dovizioso ai box di Losail [FOTO] : Ecco il dilemma… colorato di Andrea Dovizioso nei box di Losail nella prima giornata dei Test del Qatar E’ iniziata la prima giornata dell’ultima sessione di Test invernali di MotoGp: i piloti della categoria regina sono in Qatar per lavorare sodo con i rispettivi team in vista dell’esordio stagionale, in programma il 10 marzo proprio sul circuito di Losail. Anche se gli occhi sono puntatissimi sul ritorno in sella ...

MotoGP – Tutto pronto per i test del Qatar : Marquez e Lorenzo alleati - gli spagnoli della Honda se la ridono a Losail [FOTO] : Jorge Lorenzo e Marc Marquez sorridenti e divertiti a Losail: la complicità dei due compagni di squadra Honda prima dei test del Qatar Manca pochissimo ormai al via dell’ultima sessione di test invernali di MotoGp: i piloti della categoria regina sono approdati in Qatar, dove per tre giorni sfrecceranno sul circuito di Losail per raccogliere gli ultimi utilissimi dati per avere una moto competitiva ed il più completa possibile ...

LIVE MotoGP - Test Losail 2019 in DIRETTA : 23 febbraio - prove di Mondiale per Valentino Rossi e Dovizioso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test collettivi di MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail andrà in scena un day-1 pieno di interesse in cui i team della classe regina proveranno del nuovo materiale sulle moto, per arrivare pronti all’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 10 marzo. I fari saranno tutti puntati sulla Ducati, impressionante in Malesia. La GP19 a Sepang ha fatto vedere un ...

